Помпео раптово переніс зустріч з Путіним: з'явилась реакція МЗС Росії

Державний секретар США Майк Помпео скасував свій візит 13 травня у Москву через зустріч з європейськими лідерами у Брюсселі.

За інформацією AFP, Помпео вирушив до Брюсселю, аби обговорити, зокрема, ситуацію з американськими військами в Ірані та інші безпекові питання.

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Однак, як повідомив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков виданню ТАСС, держсекретар США з Володимиром Путіним та Сергієм Лавровим все ж таки зустрінеться 14 травня у Сочі. Там вони обговорять агресивну політику Кремля та ядерну зброю.

"Він відразу прилетить в Сочі. Помпео прибуде завтра ближче до переговорів", – заявив Рябков.

Яка позиція Майка Помпео щодо України? Він є одним із противників "Північного потоку-2", через який Україна може втратити прибуток з транзиту газу. Держсекретар США заявив, що США намагалися переконати Німеччину та інші європейські країни відмовитися від російського проекту. Та наразі все безуспішно. Чи стане будівництво "Північного потоку-2" предметом обговорення між Путіним та Помпео – наразі невідомо.