Помруть мільйони: лікар розповіла про нову страхітливу пандемію

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що жителям планети загрожує нова смертельна пандемія.

Про це повідомила відомий лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, на своїй станиці в Facebook.

Пандемію можуть спричинити лихоманка Ласса, вірус Марбург, хвороба Зіка та "хвороба Ікс" – невідомий ще вірус, який може стати таким же смертоносним, як "іспанка", яка на початку ХХ століття забрала від 50 до 100 млн осіб.

Читайте також: Науковці назвали причину найвбивчішої в історії людства пандемії

Однією з причин виникнення нового смертоносного вірусу є й те, що збудник буде передаватися від тварин людям. Адже подолання міжвидового бар'єра – тепер тренд еволюції і адаптації мікроорганізмів.

Викликані таким чином захворювання у людей надзвичайно небезпечні і смертоносні – Ебола, пташиний грип, коронавірус близькосхідного респіраторного синдрому, вірус Ніпах,

– зазначила Голубовська.

Зокрема, під час епідемії хвороби Ебола в Західній Африції загинуло понад 400 медичних працівників та п'ятеро дослідників молекулярної генетики вірусу.

"Пам'ять про трагічні події часів "іспанського грипу" збереглася не тільки у професіоналів, але і всього людства", – додала вона.



Що таке іспанський грип або іспанка? Це найбільша за смертністю пандемія грипу за всю історію людства. Пандемія почалася в останні місяці Першої світової війни. Протягом 18 місяців у 1918–1919 роках від іспанки померло приблизно 50-100 млн людей (2,6-5,2% населення Землі). Зараженими були близько 400 млн людей, а це понад 20% населення планети на той час.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.