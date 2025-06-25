Помста за 5 тисяч доларів: киянка замовила вбивство поліцейського

Поліція Вінниччини запобігла замовному вбивству правоохоронця, яке організовувала киянка через кримінальних авторитетів. За даними слідства, мотивом стала особиста помста.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

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Що відомо про замовне вбивство поліцейського

Правоохоронці викрили киянку, яка замовила в вбивство поліцейського за 5 тисяч доларів. Серед її мотивів – особиста помста.

Правоохоронці запобігли вбивству поліцейського / Фото Нацполіції

Столична жителька замовила ліквідацію правоохоронця за посередництва засуджених кримінальних авторитетів, які відбувають покарання в Ладижинській колонії. За грошову винагороду засуджені погодилися знайти виконавця вбивства,

– йдеться у повідомленні.

Замовному вбивству правоохоронця запобігла поліція Вінниччини. Наразі про підозру повідомлено усім трьом фігурантам.

Нагадаємо, що нещодавно на Волині сталося моторошне подвійне вбивство. Чоловік вбив колишню дружину та її матір на очах у двох дітей під час сварки в День батька.