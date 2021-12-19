Помста за дитинчат: в Індії мавпи вбили 250 собак та нападали на людей

Інциденти стались у навколишніх селах індійського міста Маджалгаон та в сусідньому місті Лавул.

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Місцеві жителі стверджують, що мавпи затягують собак на дахи будівель та верхівки дерев, а потім скидають їх.

Все тому, що зграя бродячих зграй роздерла одного з дитинчат мавп. Таке протистояння триває вже близько місяця. Загинуло близько 250 собак.

Нападають і на людей

Місцеві ЗМІ пишуть, що у Лавулі не залишилося "жодного цуценяти". Тварини нападають навіть на школярів. Люди відбиваються камінням.

До речі, є навіть постраждалі люди, які намагались врятувати своїх собак, коли мавпи скидали їх з дахів.

Дійшло навіть до того, що жителі попросили втрутитись місцеву владу.