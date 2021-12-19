Помста за дитинчат: в Індії мавпи вбили 250 собак та нападали на людей
Джерело:Mirror
В індійських селах розлючені мавпи вбили сотні собак. Після цього вони навіть нападали на людей. Місцеві жителі кажуть, що таким чином мавпи вирішили помститись за вбивство дитинчати.
Інциденти стались у навколишніх селах індійського міста Маджалгаон та в сусідньому місті Лавул.
Читайте також Ці милі тваринки здатні заснути де завгодно: 10 кумедних фото
Мавпи затягують собак на дахи
Місцеві жителі стверджують, що мавпи затягують собак на дахи будівель та верхівки дерев, а потім скидають їх.
Все тому, що зграя бродячих зграй роздерла одного з дитинчат мавп. Таке протистояння триває вже близько місяця. Загинуло близько 250 собак.
Нападають і на людей
Місцеві ЗМІ пишуть, що у Лавулі не залишилося "жодного цуценяти". Тварини нападають навіть на школярів. Люди відбиваються камінням.
До речі, є навіть постраждалі люди, які намагались врятувати своїх собак, коли мавпи скидали їх з дахів.
Дійшло навіть до того, що жителі попросили втрутитись місцеву владу.