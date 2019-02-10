22:30
10 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАТРИМАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ЩОДО ГАНДЗЮК НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто врік відомого тренера. Російська манія перейменування
      Вєсті Кремля
      18:15, 9 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Насіров. Лексика третього тисячоліття
      Вєсті.UA
      19:29, 9 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, 8 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Вибори як свято
      Згадати все
      00:50, 9 лютого
      Телеканал новин 24 Блоги Блоги тижня
      ЗАТРИМАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ЩОДО ГАНДЗЮК НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Блоги тижня

      Помста ватажку "ДНР", бомба Рибка і холодне перемир'я: топ-5 блогів тижня

      236
      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / Колаж 24 каналу

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед топ-тем – як скандальна Настя Рибка може вплинути на президентські вибори в Україні, чому глава "ДНР" Пушилін боїться втрати владу та як відбувалися військові навчання в Маріуполі.

      1. "Я Дима, мне 8 лет, и… И нас вчера расстреляли"

      Будинок після обстрілів
      Того дня в мене мав бути звичайний робочий день, але вже пізно ввечері я йшла по території одного з дитячих таборів Святогірська, куди привезли евакуйованих з Авдіївки людей...

      Більше матеріалів від фонду "Повернись живим"

      2. Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине

      Настя Рыбка
      Настя Рыбка очень выгодный "боеприпас" для проведения информационных компаний по дискредитации тех или иных лиц. Потому не удивительно, что в формате президентских выборов в Украине используют именно эту "грязную бомбу"

      Кто такая Настя Рыбка? Читайте здесь.

      3. Ватажки терористів ненавидять Пушиліна та домовляються про помсту

      Денис Пушилін
      Нещодавно ватажок "ДНР" Пушилін зробив рокировку серед керівників окупаційних адміністрацій багатьох міст та кількох районів. У такий спосіб він намагався відсторонити людей, які раніше працювали з його попердником Захарченком від насиджених місць та зв'язків, аби не допустити заколоту.

      Всі статті автора

      4. "Не хочу, щоб мою кров показували в новинах, як калюжу на асфальті"

      Сергій Стерненко
      Одеський активіст Сергій Стерненко на своїй сторінці у ФБ згадав події річної давності. Рівно рік тому на Сергія вчинили напад біля його ж будинку. Винні досі не покарані. Активіст відразу звинуватив в організації нападу мера Одеси Геннадія Труханова і назвав його помстою за громадську діяльність.

      Хто такий Сергій Стерненко? Більше тут.

      5. Холодне перемир'я з Росією на користь Україні


      Українські військові та прикордонники провели навчання у Маріуполі, щоб у будь-який момент бути готовими протистояти ймовірній новій агресії РФ.

      Найважливіші матеріали про конфлікт в Азовському морі читайте тут.

      Читайте також: Україна на грані дефолту: як нам врятуватися і чого хоче МВФ

      blog_ava
      Посол України в Канаді зробив заяву щодо своєї власності в окупованому Криму
      сьогодні
      6675
      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Публікації Новини Донецька Війна Конфлікт в Азовському морі Сергій Стерненко Настя Рибка
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Море спокуси": рибальство з Метью Макконахі
      сьогодні , 22:30 "Море спокуси": рибальство з Метью Макконахі
      Юлія Ліпенцева 2
      Помста ватажку "ДНР", бомба Рибка і холодне перемир'я: топ-5 блогів тижня
      сьогодні , 22:00 Помста ватажку "ДНР", бомба Рибка і холодне перемир'я: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 236
      Найсмішніші меми тижня: лох Янукович, "Бляха" від Луценко, солодкий сон Трампа
      сьогодні , 20:01 Найсмішніші меми тижня: лох Янукович, "Бляха" від Луценко, солодкий сон Трампа
      3943
      Боротьба за МОЗ: чого насправді хочуть ті, кому заважає Уляна Супрун
      сьогодні , 20:00 Боротьба за МОЗ: чого насправді хочуть ті, кому заважає Уляна Супрун
      Тетяна Мартинюк 532
      Як повернути Супрун та провокації МП щодо мови богослужіння у ПЦУ – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Як повернути Супрун та провокації МП щодо мови богослужіння у ПЦУ – топ-5 відео тижня
      383
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук