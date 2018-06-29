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"Помстилися мертві": у Росії чиновник вигадав чудернацьке пояснення провалу Німеччини на ЧС-2018

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У Росії чиновник відзначився резонансним дописом про провал Німеччини на ЧС-2018 у Росії
У Росії чиновник відзначився резонансним дописом про провал Німеччини на ЧС-2018 у Росії / Соцмережі

Губернатор Ліпецької області Росії Олег Корольов, який не раз відзначався гучними висловами у соцмережах, переконує, що збірна Німеччини з футболу вилетіла з Чемпіонату світу-2018 у Росії, оскільки їй так помстилися вбиті нею мільйони людей.

Відповідне повідомлення з’явилося у його Twitter.

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"Німеччина ганебно вилетіла з ЧС-2018 тільки тому, що на цій землі вони розв'язали дві світові війни? і душі убитих ними десятків мільйонів жертв мстилися та будуть мститися їм. Історія та час втрутилися", – зауважив чиновник.

Німеччина, футбол, ЧС, Росія, Корольов, Ліпецька область

До слова, коли його слова набули чималого резонансу у суспільстві, прес-секретар губернатора у коментарі одному з російських спортивних ресурсів зазначив, що це лише думка людини, відтак у цьому нічого поганого немає, передає "Фонтанка".

Щоправда, його допис згодом взагалі було видалено. Крім того, сам Корольов оприлюднив пояснення цього твіту. За словами очільника Ліпецької області, його зламали та "наляпали" цю заяву.

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"Хтось знову мені у Twitter наляпав... Тепер про німців у футболі. Видно, цей "хтось" міцно заздрить нам через продуктивну співпрацю з Німеччиною (інвестиції, спільні проекти тощо). Дорожимо співпрацею з ними, як і з іншими інвесторами! Відтак, не ляпайте! Не заважайте! Марно", – наголосив Корольов.

Додамо, що посадовець регулярно ділиться з інтернет-користувачами своїми враженнями та багато часу приділяє футболу. Зокрема, після перемоги збірної Росії над Саудівською Аравією він написав: "У футболістів прокинулася совість". 

Нагадаємо, в останньому турі групового етапу російського Чемпіонату світу збірна Німеччини поступилася Південній Кореї. У підсумку "бундесманшафт" посіли останню сходинку у своїй групі та безславно покинули форум.

Теги: Новини Росії Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 Курйозні новини Історія
Джерело: 24 канал
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