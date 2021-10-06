Вартість вантажу, який перебував у машині, оцінили у 28 тисяч гривень. Знайшли машину вже без нього. Самого ж викрадача затримали.

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Момент злочину потрапив на відеореєстратор одного з учасників руху.

Протаранив кілька машин

Як з'ясували правоохоронці, власниця "ГАЗелі" звернулася до чоловіка з проханням відремонтувати машину. Втім, вона нібито не розплатилася з ним за роботу, яку він виконав раніше.

Випивши зайвого, чоловік вирішив помститися жінці. Він сві за кермо та довго намагався виїхати на дорогу.

Зробити це йому довго не вдавалося. Водій зачепив кілька припаркованих машин та, врешті, виїхав.

Згодом мікроавтобус знайшли неподалік від місця, де він стояв спочатку. Картоплі у ньому не знайшли.

Відтепер майстру загрожує від 3 до 5 років ув'язнення за крадіжку машини. Крім того, за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння його можуть оштрафувати на 17 тисяч гривень та позбавити прав на рік.