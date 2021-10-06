Помстився за неоплачений ремонт: у Харкові чоловік вкрав "ГАЗель" з картоплею
6 жовтня 2021 , 22:07Читать новость на русском
Джерело:ТСН
Незвичний злочин вчинив мешканець Харкова, який займається ремонтом автівок. Чоловік вирішив покарати власницю вантажівки, яка нібито не розплатилася з ним за роботи, та вкрав у неї "ГАЗель" з картоплею.
Вартість вантажу, який перебував у машині, оцінили у 28 тисяч гривень. Знайшли машину вже без нього. Самого ж викрадача затримали.
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Момент злочину потрапив на відеореєстратор одного з учасників руху.
Протаранив кілька машин
- Як з'ясували правоохоронці, власниця "ГАЗелі" звернулася до чоловіка з проханням відремонтувати машину. Втім, вона нібито не розплатилася з ним за роботу, яку він виконав раніше.
- Випивши зайвого, чоловік вирішив помститися жінці. Він сві за кермо та довго намагався виїхати на дорогу.
- Зробити це йому довго не вдавалося. Водій зачепив кілька припаркованих машин та, врешті, виїхав.
Згодом мікроавтобус знайшли неподалік від місця, де він стояв спочатку. Картоплі у ньому не знайшли.
Відтепер майстру загрожує від 3 до 5 років ув'язнення за крадіжку машини. Крім того, за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння його можуть оштрафувати на 17 тисяч гривень та позбавити прав на рік.