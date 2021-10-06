Помстився за неоплачений ремонт: у Харкові чоловік вкрав "ГАЗель" з картоплею

6 жовтня 2021 , 22:07
Читать новость на русском

Джерело:

ТСН

Незвичний злочин вчинив мешканець Харкова, який займається ремонтом автівок. Чоловік вирішив покарати власницю вантажівки, яка нібито не розплатилася з ним за роботи, та вкрав у неї "ГАЗель" з картоплею.

Вартість вантажу, який перебував у машині, оцінили у 28 тисяч гривень. Знайшли машину вже без нього. Самого ж викрадача затримали.

Дивіться також Жорстке затримання на дорозі в Харкові: чому знадобилася спецоперація

Момент злочину потрапив на відеореєстратор одного з учасників руху.

Протаранив кілька машин

  • Як з'ясували правоохоронці, власниця "ГАЗелі" звернулася до чоловіка з проханням відремонтувати машину. Втім, вона нібито не розплатилася з ним за роботу, яку він виконав раніше.
  • Випивши зайвого, чоловік вирішив помститися жінці. Він сві за кермо та довго намагався виїхати на дорогу.
  • Зробити це йому довго не вдавалося. Водій зачепив кілька припаркованих машин та, врешті, виїхав.

Згодом мікроавтобус знайшли неподалік від місця, де він стояв спочатку. Картоплі у ньому не знайшли.

Відтепер майстру загрожує від 3 до 5 років ув'язнення за крадіжку машини. Крім того, за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння його можуть оштрафувати на 17 тисяч гривень та позбавити прав на рік.

 

Автор: Олексій Чибісов