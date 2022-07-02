У нелюдських умовах: понад 10 тисяч маріупольців перебувають у "концтаборах" окупантів

Понад 10 тисяч маріупольців перебувають у "тюрмах" так званої "ДНР", де їх піддають різним формам катування.

Окупанти незаконно затримували маріупольців

Мирні, цивільні жителі були затримані окупантами та направлені до місць позбавлення свободи. Наразі відомо щонайменше про чотири такі тюрми: дві у Єленівці, Донецькому СІЗО та Макіївці.

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Люди перебувають у жахливих та нелюдських умовах, як у концтаборі. Закриті у тісних камерах 2 на 3 метри по 10 людей. Маріупольці майже не отримують воду та їжу. Їх не водять на вулицю. Вони не мають жодного доступу до нормальної медичної допомоги та піддаються різним формам катування – від психологічної до фізичної,

– йдеться у повідомленні.

В тюрмах цивільних катують

Крім того, у міськраді зазначили, що окупанти створили справжні концтаборні умови, у яких маріупольці вимушені виживати.

У відомстві закликали Міжнародний Червоний Хрест та ООН звернути увагу на незаконне утримання цивільних жителів міста та застосувати усі можливі інструменти для отримання списків ув'язнених.

Потрібно домогтися, щоб наразі вони отримали гідні умови перебування. Та спільно працювати над визволенням кожного маріупольця,

– наголосив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Актуально про ситуацію у Маріуполі

У Маріуполі набирає обертів народний спротив. Наразі це проявляється у розповсюдженні проукраїнських плакатів, тож росіяни розгорнули чергову хвилю перевірок та фільтрації.

Окупаційна "влада" почала приховану мобілізацію місцевих чоловіків, видаючи її за влаштування на роботу. Чоловіків хочуть одягнути в форму, "потягати" десь по навчаннях, яке нібито для охорони, а потім погнати "стерегти" окопи на 1 – 2 лінії фронту. Адже росіянам не вистачає "гарматного м'яса".

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