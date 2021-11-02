Про те, що підозрюваних затримали, повідомили вже 2 листопада. Ними виявилися 34-річний і 39-річний чоловіки.

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Здали речі в ломбард

Зловмисники, ймовірно, лише хотіли збагатитися. Вони викрали особисті речі жертви та здали їх до ломбарду. Проте зробили це не самотужки, а через третіх осіб.

Як вони вирішили обрати жертвою саме цього чоловіка – невідомо. Також не назвали список викрадених речей. Наразі розслідування злочину ще триває.



Багажник у якому виявили тіло чоловіка / Фото Карного розшуку

Що загрожує затриманим

Фігурантам справи оголосили підозру за статтею про умисне вбивство. Вона передбачає від 7 до 15 років ув'язнення. На суд чоловіки очікуватимуть у слідчому ізоляторі.

Що було відомо раніше