Про те, що підозрюваних затримали, повідомили вже 2 листопада. Ними виявилися 34-річний і 39-річний чоловіки.
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Здали речі в ломбард
Зловмисники, ймовірно, лише хотіли збагатитися. Вони викрали особисті речі жертви та здали їх до ломбарду. Проте зробили це не самотужки, а через третіх осіб.
Як вони вирішили обрати жертвою саме цього чоловіка – невідомо. Також не назвали список викрадених речей. Наразі розслідування злочину ще триває.
Багажник у якому виявили тіло чоловіка / Фото Карного розшуку
Що загрожує затриманим
Фігурантам справи оголосили підозру за статтею про умисне вбивство. Вона передбачає від 7 до 15 років ув'язнення. На суд чоловіки очікуватимуть у слідчому ізоляторі.
Що було відомо раніше
- Про виявлення тіла в багажнику повідомили 28 жовтня.
- Його там знайшов син вбитого, який пішов шукати батька.
- Він згодом розповів, що той вдень рибалив, але не повернувся до вечора.
- Автомобіль Nissan стояв неподалік від човнової станції "Комунарівець".