Всіх постраждалих транспортували до лікарні. Наразі 2 чоловіків перебувають у важкому стані.
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Деталі ДТП
Попередньо відомо, що автомобіль Citroën зіштовхнувся із вантажівкою. Вона рухалася навпроти. Ушкодження отримали всі пасажири та водій Citroën.
На місці ДТП працюють правоохоронці Одеського районного управління поліції № 2 та рятувальники. Вони встановлюють обставини події.
На місці ДТП працюють рятувальники та правоохоронці / Фото Нацполіції
Телеграм-канал "Одесса Сейчас" повідомив, що в автобусі перебували 4 дорослих та дитина –, люди понад годину після аварії лежали на землі та чекали швидку допомогу. Є непідтверджена інформація, що одна людина загинула.
ДТП у селі Кам'янка / Фото "Одесса Сейчас"
Водночас за інформацією телеграм-каналу "Х**вая Одесса", у ДТП потрапили самі ж працівники поліції Одеської області на службовому бусі на трасі Одеса-Кучурган. Зазначили, що загалом 5 осіб з різними тілесними ушкодженнями привезли до лікарні Біляївки. Також повідомили, що попередньо винен поліцейський, який здійснював обгін.
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