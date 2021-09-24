Понад годину пролежали в очікуванні швидкої: на Одещині сталася ДТП з постраждалими

У селі Кам'янка, що на Одещині, у ДТП постраждали 5 людей. Серед них є дитина – 6-річний хлопчик.

Всіх постраждалих транспортували до лікарні. Наразі 2 чоловіків перебувають у важкому стані.

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Деталі ДТП

Попередньо відомо, що автомобіль Citroën зіштовхнувся із вантажівкою. Вона рухалася навпроти. Ушкодження отримали всі пасажири та водій Citroën.

На місці ДТП працюють правоохоронці Одеського районного управління поліції № 2 та рятувальники. Вони встановлюють обставини події.



На місці ДТП працюють рятувальники та правоохоронці / Фото Нацполіції

Телеграм-канал "Одесса Сейчас" повідомив, що в автобусі перебували 4 дорослих та дитина –, люди понад годину після аварії лежали на землі та чекали швидку допомогу. Є непідтверджена інформація, що одна людина загинула.

ДТП у селі Кам'янка / Фото "Одесса Сейчас"

Водночас за інформацією телеграм-каналу "Х**вая Одесса", у ДТП потрапили самі ж працівники поліції Одеської області на службовому бусі на трасі Одеса-Кучурган. Зазначили, що загалом 5 осіб з різними тілесними ушкодженнями привезли до лікарні Біляївки. Також повідомили, що попередньо винен поліцейський, який здійснював обгін.

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