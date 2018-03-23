Понад 100 кілограмів бурштину українець хотів перевезти у Польщу: фото знахідки

Велику партію "сонячного" каміння затримали 23 березня прикордонники Мостиського загону на українсько-польському кордоні. Завадити незаконному переміщенню через кордон значної кількості бурштину вдалося в пункті пропуску "Смільниця", що на Львівщині.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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"Спільна прикордонно-митна оглядова група виявила приховане каміння у подвійній стелі та саморобному люку над сидінням водія. Кермував мікроавтобусом "Мерседес" житель Львівщини", – йдеться у повідомленні прикордонників.

Зазначається, що у автомобілі знайшли майже 17 поліетиленових пакетів з бурштином, вага кожного з них приблизно 6-7 кілограмів.

Встановлюється загальна вага та вартість виявленого бурштину.



Каміння виявили у подвійній стелі та саморобному люку над сидінням водія

У автомобілі знайшли майже 17 поліетиленових пакетів з бурштином

Вага кожного пакета приблизно 6-7 кілограмів