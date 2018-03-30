В Супрун розповіли, скільки українців вже підписали декларації з лікарями

В системі “Електронне здоров’я” на сьогодні зареєстровано 106 декларацій з терапевтами, педіатрами або сімейними лікарями.

Офіційно національна кампанія з вибору лікаря розпочинається 2 квітня, повідомляє Урядовий портал. Проте процес підписання декларацій з лікарями розпочався ще минулого року, під час тестового режиму роботи електронної системи охорони здоров’я.

Кожен українець має визначитись з терапевтом, педіатром чи сімейним лікарем, якому він готовий довірити своє здоров’я. Підписана декларація означатиме, що гроші за ваше обслуговування направлятимуть саме у той заклад, в якому працює вибраний вами лікар.

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Національна кампанія з вибору лікаря, що розпочнеться у квітні, не має визначеного строку: вона триватиме доти, поки усі українці не визначаться зі своїми лікарями.

Ви зможете підписати декларацію як у квітні, так і у червні чи жовтні,

– зазначено в повідомленні Міністерства охорони здоров’я.

Проте варто звернути увагу: кожен лікар все ж може мати обмежену кількість пацієнтів, зокрема, сімейний лікар – 1 800, терапевт – 2 000, педіатр – 900.

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