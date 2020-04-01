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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Понад 100 військових США хворі на коронавірус на борту авіаносця: ситуація критична

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      Авіаносець "Теодор Рузвельт" / фото Булліт Маркес / AP

      У Тихому океані, поблизу острова Гуам, що недалеко від Філіппін, екстрено пришвартували авіаносець "Теодор Рузвельт". Більше ста військових з Америки на ньому хворі на COVID-19.

      Капітан судна написав листа із проханням допомогти в евакуації хворих. Небезпеку становить те, що на авіаносці неможливо дотримуватися дистанції між людьми у понад метр, пише San Francisco Chronicle.

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      Ситуація швидко погіршується, за словами капітана Бретта Крозьє, необхідно якомога швидше рятувати усіх членів екіпажу.

      Ми не на війні. Морякам не потрібно вмирати. Якщо ми не будемо діяти зараз, ми не зможемо належним чином подбати про наш найбільш надійний актив – наших моряків,
      – написав капітан судна.

      У США наразі найгірша ситуація із поширенням коронавірусу. Принаймні про це свідчать зафіксовані випадки: на 1 квітня це 189 тисяч хворих і вже понад 4 тисячі померлих.

      Виконувач обов'язків міністра флоту Томас Модлі зазначив, що знає про проблему, однак евакуювати військових буде не так просто. А тим паче залишити корабель, нашпигований технікою.

      Ми працювали останні сім днів, щоб вивести цих моряків з корабля і забрати їх. Проблема в тому, що на Гуамі зараз недостатньо ліжок, і нам потрібно поговорити там з урядом, щоб дізнатися, чи зможемо ми отримати трохи місця в готелі,
      – зазначив чиновник.

      Де розташований острів Гуам

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування Транспорт Новини США Водний транспорт
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