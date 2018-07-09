Понад 10 тисяч доларів за подарунок: що придбав принц Гаррі на королівські хрестини

Принц Гаррі відповідально віднісся до урочистої події в королівській сім'ї. На хрестини принца Луї, який є третьою дитиною герцогів Кембриджських, королівський родич придбав оригінальний подарунок за понад 10 тисяч доларів.

За інформацією The Daily Mail, для свого племінника принц Гаррі підготував рідкісну книгу автора Алана Мілна "Вінні-Пух та всі-всі-всі". Він придбав перше видання популярної дитячої казки.

Читайте також: Принц Вільям та Кейт Міддлтон посилили охорону своїх дітей: моторошна причина

Відомо, що "Вінні-Пух та всі-всі-всі" вперше потрапив на прилавки у 1926 році. Тоді у першому тиражі було видано 30 тисяч примірників, один із яких принц Гаррі придбав у Кенсінгтоні в продавця рідкісних книг Пітера Харрінгтона.

Інсайдери стверджують, що ця книга – не просто рідкісна, але й символічна для герцога Сассекського, адже саме її принцеса Діана читала йому в дитинстві. Тому теплі спогади спонукали його придбати та подарувати раритетне видання історії про Вінні-Пуха.

Вона (принцеса Діана, – ред.) любила всю класику і у Гаррі була блискуча ідея почати збирати невелику бібліотеку перших видань,

– додав інсайдер.

Варто додати, що спершу принц Гаррі хотів придбати книгу Льюїса Керолла за 27 тисяч доларів, але згодом надав перевагу твору Алана Мілна, оскільки вважає, що пригоди Вінні-Пуха більше сподобаються племіннику. За подарунок герцог віддав 10,5 тисяч доларів.

Нагадаємо, що хрестини принца Луї – третьої дитини принца Вільяма та Кейт Міддлтон – відбудеться 9 липня о 16 годині за місцевим часом. Церемонія триватиме 40 хвилин та пройде в королівській каплиці Сент-Джеймського палацу, що в Лондоні.