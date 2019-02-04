19:31
4 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кохання та зрада Пині. Позахмарні статки та маєтки очільника "Газпрому"
      Вєсті Кремля
      19:41, 2 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Путінська пташка в кокошніку. Безглузді поради Азарова
      Вєсті.UA
      19:03, 2 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Медицина
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Понад 15 тисяч українців захворіли на кір у січні

      22 Читать новость на русском
      Понад 15 тисяч українців захворіли на кір у січні
      Понад 15 тисяч українців захворіли на кір у січні / airfreshener.club

      Центр громадського здоров’я МОЗ України зазначає, що з 28 грудня по 1 лютого на кір захворіло 15 095 людей.

      Серед них – 6 364 дорослих та 8 731 дитина.

      Читайте також: Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика

      Найвищі показники захворюваності — у Львівській (понад 2,6 тисячі людей), Вінницькій (1,3 тисячі людей), Рівненській (1,3 тисячі людей), Хмельницькій (понад тисячі людей) областях та м. Київ (понад тисячі людей).

      Впродовж п’ятого тижня 2019 року кір підчепило 3 379 людей — 1 499 дорослих та 1 880 дітей.

      Щеплення — єдиний надійний захист від кору, тим більше, якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності.

       
      Кір – що це?
      Це заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

      Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень — пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку — енцефаліту тощо, а також до інвалідності та смерті.

      Симптоми кору
      Симптоми кору

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Міністерство охорони здоров’я Кір
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як за допомогою рейтингів маніпулюють виборцями
      сьогодні , 19:02 Як за допомогою рейтингів маніпулюють виборцями
      Світлана Попова 211
      Крадуть мільйонами: як чиновники нахабно наживаються на українській екології
      сьогодні , 18:31 Крадуть мільйонами: як чиновники нахабно наживаються на українській екології
      Яніна Ткачук 155
      Для фанатів морських глибин: команда Navatics створила унікальний підводний дрон
      сьогодні , 11:00 Для фанатів морських глибин: команда Navatics створила унікальний підводний дрон
      837
      Діагноз "рак": як сприйняти та підтримати
      сьогодні , 18:30 Діагноз "рак": як сприйняти та підтримати
      Олександр Бевза 543
      Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
      сьогодні , 18:07 Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
      Анастасія Можаровська 183
      Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
       20 вересня 2018 , 19:30
      Дивуються, що не помітили раніше: вчені зробили неочікуване відкриття в анатомії людини
       22 січня , 18:37
      Скільки аналізів українці можуть здати безкоштовно
       18 грудня 2018 , 15:20
      Нейромережа передбачила ріст і розвиток людини по ДНК
       10 жовтня 2018 , 11:58
      В Англії вперше застосували інноваційний метод лікування раку
       31 січня , 19:28
      В українських лікарнях створять умови для навчання дітей
      20 грудня 2018 , 20:38
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук