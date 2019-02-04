Понад 15 тисяч українців захворіли на кір у січні

Кір – що це?

Це заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.



Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень — пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку — енцефаліту тощо, а також до інвалідності та смерті.