Понад 15 тисяч українців захворіли на кір у січні
Центр громадського здоров’я МОЗ України зазначає, що з 28 грудня по 1 лютого на кір захворіло 15 095 людей.
Серед них – 6 364 дорослих та 8 731 дитина.
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Найвищі показники захворюваності — у Львівській (понад 2,6 тисячі людей), Вінницькій (1,3 тисячі людей), Рівненській (1,3 тисячі людей), Хмельницькій (понад тисячі людей) областях та м. Київ (понад тисячі людей).
Впродовж п’ятого тижня 2019 року кір підчепило 3 379 людей — 1 499 дорослих та 1 880 дітей.
Щеплення — єдиний надійний захист від кору, тим більше, якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності.
Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень — пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку — енцефаліту тощо, а також до інвалідності та смерті.
Симптоми кору
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