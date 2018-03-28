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Більше тисячі українців подали мільйонні декларації

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Більше ніж 130 тисяч громадян подали декларації про доходи
Більше ніж 130 тисяч громадян подали декларації про доходи / Фото з вільних мереж

Доходи у сумі понад мільйон гривень задекларував 1061 громадянин України. У порівнянні із минулим роком їхня кількість зросла на понад 50%.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України

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Найбільша кількість громадян (409 осіб, або 40% від загальної кількості), які задекларували понадмільйонні доходи, зареєстровані у Києві.

Загалом станом на 21 березня українці подали понад 130 тисяч податкових декларацій про майновий стан і доходи. Загальна сума задекларованого доходу становить близько 12 мільярдів гривень. Це на 1,8 мільярда гривень, або на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Більшість громадян декларували отриманий дохід у вигляді заробітної плати, загальна сума якого сягнула майже 4,1 мільярда гривень. Доходи від успадкованого або отриманого у подарунок майна становили 2,1 мільярда гривень від продажу рухомого або нерухомого майна – 1,1 мільярда гривень, при отриманні інших доходів – 2,1 мільярда гривень, та при отриманні іноземних доходів – 400,6 мільйона гривень,
– зазначається у повідомленні.

Найбільші суми податкових зобов’язань задекларовано двома громадянами з Харківської області. За даними їхніх декларацій, суми перевищують 8 мільйонів гривень.

Нагадаємо, українці повинні подати декларації про доходи за 2017-й рік до 1 квітня 2018.

Теги: Гроші е-декларування Податки Державна фіскальна служба
Джерело: 24 Канал
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