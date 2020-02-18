Понад 200 мін і постріли з танка, – штаб ООС уточнив дані про бої на Донбасі

18 лютого стало одним з найгарячіших днів на Донбасі за останні роки. Окупаційні війська Росії обстрілювали позиції ЗСУ по всіх напрямках. Найзапекліший бій відбувся вранці у районі Золотим, де ворог вбив українського захисника, ще 5 отримали травми.

Протягом доби підконтрольні Росії найманці 18 разів порушили режим тиші, пише штаб ООС у фейсбуці. При цьому вони використовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Важливо: Бойовики атакували українські позиції біля Золотого: все, що відомо

Де і з чого стріляли бойовики на Донбасі:

По захисниках Березового окупанти стріляли 1 раз: з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

окупанти стріляли 1 раз: з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Кримського бойовики здійснили 6 ворожих обстрілів: вони випустили у сторону військових ЗСУ 71 міну , стріляли з озброєння БМП та станкового протитанкового гранатомету.

бойовики здійснили 6 ворожих обстрілів: , стріляли з озброєння БМП та станкового протитанкового гранатомету. Поруч з Новотошківським відкривали вогонь 4 рази: з артилерійських систем різного калібру випустили 60 снарядів , з мінометів калібру 120 міліметрів – 17 мін. Ще 56 пострілів найманці зробили з танка.

відкривали вогонь 4 рази: з артилерійських систем різного калібру випустили , з мінометів калібру 120 міліметрів – 17 мін. Ще найманці зробили Біля Оріхового бойовики стріляли 1 раз: з гранатометрів різних систем, зі ствольної артилерії калібру 152 та 122 міліметрів випустили 50 снарядів , з мінометів 120 та 80 міліметрів – 75 мін.

бойовики стріляли 1 раз: з гранатометрів різних систем, зі ствольної артилерії калібру 152 та 122 міліметрів , з мінометів 120 та 80 міліметрів – Поблизу Хутора Вільного ворог гатив 2 рази: з артилерійських систем калібру 122 міліметрів випустив 4 снаряди, 120-міліметрів мінометів – 23 міни, 82-міліметрових мінометів – 25 мін. Також обстріли велися з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

ворог гатив 2 рази: з артилерійських систем калібру 122 міліметрів випустив 4 снаряди, 120-міліметрів мінометів – 23 міни, 82-міліметрових мінометів – 25 мін. Також обстріли велися з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Золотого-4 зафіксували 2 обстріли: з мінометів калібру 120 міліметрів окупанти випустили 3 міни, також гатили з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

зафіксували 2 обстріли: з мінометів калібру 120 міліметрів окупанти випустили 3 міни, також гатили з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Неподалік Попасної бойовики стріляли 1 раз: 16 снарядів випустили зі ствольної артилерії калібру 122 міліметрів, ще 18 мін – з мінометів калібру 82 міліметрів.

бойовики стріляли 1 раз: 16 снарядів випустили зі ствольної артилерії калібру 122 міліметрів, ще 18 мін – з мінометів калібру 82 міліметрів. У районі Луганського також був 1 обстріл: бойовики випустили 2 міни з 82-міліметрових мінометів.

До теми: Пекельний бій під Золотим на Донбасі: як реагує світ

У штабі ООС додали, що проросійські бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення, проте українські військові зупинили ворога та гідно втримали наші позиції.

Поблизу Оріхового ворог здійснив спробу штурму наших спостережних постів. У результаті бойового зіткнення українські захисники черговими вогневими засобами подавили ворожий вогонь та зупинили диверсійно-розвідувальну групу противника. Позиції українських захисників не втрачені,

– наголосили у штабі.

Українські військові контролювали ситуацію та давали адекватну вогневу відповідь на усі ворожі обстріли. На жаль, під час бою загинув боєць Максим Хітайлов. Ще троє захисників отримали поранення, а двоє – контузію.

У лавах бойовиків також є втрати. Українським військовим вдалося знищити 4 окупантів, ще 6 отримали важкі поранення.

Що відомо про бій під Золотим? Проросійські бойовики почали атаку проти підрозділів Об’єднаних сил вранці 18 лютого, бій тривав понад 5 годин. Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року.



Через загострення на Сході президент Володимир Зеленський провів нараду в РНБО. Він наголосив, що атака під Золотим є цинічною провокацією з боку російських найманців у 5 річницю Дебальцівської трагедії. Бій на передовій – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі.



Офіс Генпрокурора вже відкрив кримінальне провадження за фактом смертельного обстрілу з боку бойовиків.



Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу