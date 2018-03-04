Понад 20 мільярдів бюджетних коштів витратив "Укравтодор" у 2017 році

Державне агентство автомобільних доріг у 2017 році витратило бюджетні кошти на суму 20,165 мільярда гривень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Згідно зі звітом агентства про виконання держбюджету за 2017 рік, оприлюдненому у виданні "Голос України", на розвиток і утримання мережі доріг загального користування було направлено 13,292 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

На виконання боргових зобов'язань за позиками, залученими державою або під державні гарантії, було направлено 4,902 млрд грн.

Також кошти бюджету спрямовувалися на ряд дорожніх програм. Зокрема на розвиток автомагістралей і реформу дорожнього сектора було направлено 1,739 млрд грн, на поліпшення стану доріг за маршрутом Львів-Тернопіль-Умань-Біла Церква-Одеса-Миколаїв - 800 млн грн.