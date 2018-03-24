12:27
24 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
1°C
2°C -13°C
  • неділя
    3°C -12°C
  • понеділок
    3°C -6°C
  • вівторок
    5°C -5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Релігійна творчість РПЦ. Цікава орієнтація Жиріновського
Вєсті Кремля
22:46, 23 березня
Вєсті.UA. Саб-Зіро проти Порошенка. Допомога друзів високопосадовців
Вєсті.UA
21:14, 23 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Понад 250 осіб прийшли на відбір на "Ігри нескорених"

21 Читать новость на русском

Цього року Україна вдруге братиме участь в "Іграх нескорених" – паралімпійських світових змаганнях для ветеранів. За словами організаторів, взяти участь в "Іграх нескорених" хочуть близько 350 людей – саме стільки електронних заявок надійшло до оргкомітету.

Про це інформує кореспондент 24 Каналу Олексій Годзенко у прямому ефірі.

Читайте також: У Львові пройшов перший етап відбору на "Ігри нескорених"

Проте на відбори до Львова, Одеси та Києва з’явилося близько 250 потенційних учасників. Вони пробують себе у різних видах спорту і здати фізичні нормативи.

Чимало ветеранів беруть участь у різних видах спорту.

Ветеран російсько-української війни Сергій Храпко втратив руку та ногу, проте прийшов пробуватися у плаванні.

Хочеться довести собі, перш за все, а також оточуючим. Перемога була б для мене дуже мотиваційним варіантом, але олімпійський принцип ніхто не скасовував. Для мене головне – участь. Я хочу поставити пріоритети для себе, що я можу та чого не можу,
– зазначив Сергій Храпко.

Незабаром пройдуть відбори, 14 учасників поїдуть до Сіднея.

Нагадаємо, заснував їх принц Гарі чотири роки тому. Українська збірна свою міць на Іграх вперше демонструвала минулоріч.

Що таке "Ігри нескорених"? Це міжнародні змагання між військовими ветеранами із інвалідністю, яку ті набули під час бойових дій.

У 2017 році Україна вперше бере участь у "Іграх нескорених". Українська команда складається з 15 членів. Разом з Україною у змаганнях вперше візьме участь Румунія.

Теги: Новини України Новини Одеси Ігри нескорених Новини Києва Австралія Новини Львова
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Перехід на літній час 2018: коли переводять годинники в Україні
сьогодні, 09:20 Перехід на літній час 2018: коли переводять годинники в Україні
36544
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук