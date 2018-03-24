Понад 250 осіб прийшли на відбір на "Ігри нескорених"

Цього року Україна вдруге братиме участь в "Іграх нескорених" – паралімпійських світових змаганнях для ветеранів. За словами організаторів, взяти участь в "Іграх нескорених" хочуть близько 350 людей – саме стільки електронних заявок надійшло до оргкомітету.

Про це інформує кореспондент 24 Каналу Олексій Годзенко у прямому ефірі.

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Проте на відбори до Львова, Одеси та Києва з’явилося близько 250 потенційних учасників. Вони пробують себе у різних видах спорту і здати фізичні нормативи.

Чимало ветеранів беруть участь у різних видах спорту.

Ветеран російсько-української війни Сергій Храпко втратив руку та ногу, проте прийшов пробуватися у плаванні.

Хочеться довести собі, перш за все, а також оточуючим. Перемога була б для мене дуже мотиваційним варіантом, але олімпійський принцип ніхто не скасовував. Для мене головне – участь. Я хочу поставити пріоритети для себе, що я можу та чого не можу,

– зазначив Сергій Храпко.

Незабаром пройдуть відбори, 14 учасників поїдуть до Сіднея.

Нагадаємо, заснував їх принц Гарі чотири роки тому. Українська збірна свою міць на Іграх вперше демонструвала минулоріч.

Що таке "Ігри нескорених"? Це міжнародні змагання між військовими ветеранами із інвалідністю, яку ті набули під час бойових дій.



У 2017 році Україна вперше бере участь у "Іграх нескорених". Українська команда складається з 15 членів. Разом з Україною у змаганнях вперше візьме участь Румунія.