Понад 3 тисячі пайовиків вимагають від Верховної Ради скасувати мораторій на продаж землі

Акція на підтримку земельної реформи триває під гаслами "Моя земля – моя справа!", "Ні чорному ринку землі!", "Громадяни мають право розпоряджатися своїм майном!". Понад 3 тисячі представників громадських організацій, сільських рад та власників паїв закликають народних обранців виконати волю виборців, запровадивши цивілізований ринок землі сільськогосподарського призначення.

Ініціаторами акції "Вимагаємо земельної реформи!" виступила Громадська коаліція за скасування мораторію на землю та Асоціація вільних землевласників.

Серед першочергових вимог мітингуючих – запровадження вільного обігу земель сільгосппризначення, можливість власників земельних ділянок розпоряджатися своїм майном, передача державних земель громадам, ліквідація тіньового ринку землі і припинення сірих схем продажу.

Мета акції – донести до народних обранців та Уряду думку власників паїв, які не можуть повноцінно розпоряджатися своєю власністю вже понад 18 років. Вони позбавлені можливості отримати за свої наділи справедливу ринкову ціну через дію мораторію на продаж та змушені в разі нагальної потреби продавати паї по незрозумілим схемам за заниженою вартістю,

– повідомив голова Асоціації вільних землевласників Дмитро Ливч.



На мітингу за запровадження ринку землі зібралися понад 3 тисячі пайовиків

За підрахунками організаторів акції, лише за останні два роки по сірим схемам продано понад 460 тисяч гектарів, а загалом більше 1 мільйона гектарів сільськогосподарської землі.

"Земельна реформа – це про справедливість. Кожен українець повинен мати право розпоряджатися власним майном. Ви можете не продавати землю, ніхто не змушує це робити. Але відкриття ринку спонукає до нормальної конкуренції, до зростання орендної плати, і люди зможуть отримати справедливу ціну за свій пай. Земельну реформу потрібно завершувати. Ринок існує усі ці 18 років, проте обслуговується сірими та чорними схемами", – розповідає Галина Сергіївна Бондаренко, власниця земельного паю та громадська активістка.

"На сьогодні в державі нараховується 41,3 мільйона гектарів сільгоспземель. З них 37 мільйонів – під мораторієм. При цьому 27,7 мільйона гектарів цих земель – вже у приватній власності. В результаті, майже 7 мільйонів українців володіють землею, якою вони не можуть розпоряджатися у повній мірі", – резюмує Роман Сластьон, генеральний директор УКАБ.



З гаслами "Моя земля – моя справа" і "Ні чорному ринку землі" протестувальники прийшли під Раду

Представники місцевих громад констатують, що головна суть земельної реформи полягає не лише у праві людей продавати власні паї. Потрібно навести лад з рештою сільськогосподарської землі, яка дуже часто обробляється, але незрозуміло ким і на яких підставах. Зняття мораторію розпочне процеси передачі державних земель місцевим громадам, що сприятиме розвитку сільської місцевості, створенню робочих місць, появі фінансових джерел благоустрою територій, покращенню сільської інфраструктури.

У період з 2016 року земель державної та комунальної форм власності поменшало на 10%. Якщо 3 роки тому їх нараховувалося 10,5 мільйона гектарів, то станом на жовтень 2019-го залишилося вже 9,4 мільйона гектарів.

"Земельні ресурси є одними з основних джерел надходжень до бюджету місцевих громад. Їх повна інвентаризація і передача в безпосереднє розпорядження громади дозволить наповнити бюджет та забезпечити розвиток інфраструктури села", – коментує Олена Журавель, голова однієї з ОТГ в Чернігівській області.



Учасники акції мітингували за можливість землевласників розпоряджатися своєю землею