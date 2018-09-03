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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Понад 400 ув'язнених втекли зі столичної в'язниці у Лівії: у Триполі оголосили надзвичайний стан

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У Триполі оголошено надзвичайний стан
У Триполі оголошено надзвичайний стан / Фото з відкритих джерел

У столиці Лівії, Триполі, оголосили надзвичайний стан. Із місцевої в'язниці втекли понад чотири сотні ув'язнених. Вони здійняли заколот та силою змусили охоронців випустити їх на волю.

Про це повідомляє DW.

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Розташована тюрма у південній частині Триполі, де упродовж останнього тижня точаться запеклі бої між озброєними угрупуваннями. Через них уже загинули понад півсотні людей. Сторони застосовують неконтрольований вогонь і важке озброєння.

Через зіткнення у місті закрили єдиний столичний аеропорт. Нині Лівія є розділеною між двома ворогуючими урядами – кабінетом національної єдності у Триполі і урядом повстанців на сході країни. Вони продовжують боротьбу за контроль над різними частинами країни.

Такий хаос панує уже сім років – після повалення режиму і вбивства лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Теги: Лівія Зброя Надзвичайний стан
Джерело: 24 канал
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