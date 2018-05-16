Понад 50% спожитих ліків неефективні, – Супрун

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що понад 50% спожитих ліків у 2017 році становлять препарати без доведеної ефективності.

Про це вона зазначила у Facebook.

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"З 10 найпопулярніших препаратів, які найбільше купували українські пацієнти у минулому році, лише 3 – є препаратами, які відносяться до категорії основних лікарських засобів", – прокоментувала вона.

Інші ж ліки, які придбали українці, це симптоматичні та супутні препарати, або ж такі, що не мають достатньої бази ефективності.

Супрун також заявила про небезпечне явище як "лікування по телевізору", яке підживлює реклама на телебаченні. Майже 69% українців не звертаються по допомогу лікарів і займаються самолікуванням.

За статистикою Нацради з питань телебачення та радіомовлення, від 30% до 50% загальної кількості реклами на українському телебаченні – реклама лікарських препаратів та медичних виробів.

До слова, деякі ліки можуть посилювати дію інших або ж навпаки – нейтралізувати. Проте певні медикаменти категорично не можна приймати одночасно з іншими.