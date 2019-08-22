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      Понад 550 жінок стали жертвами збоченця, що знімав відео у них під спідницею: його затримали

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      В Іспанії затримали чоловіка, який знімав відео під спідницями 550 жінок
      В Іспанії затримали чоловіка, який знімав відео під спідницями 550 жінок / mignews.com

      У Мадриді за ґрати потрапив чоловік, що займався апскьортингом, тобто знімав відео під спідницями. Його жертвами стали понад 550 жінок. Більшу частину фільмування він розмістив в інтернеті, зокрема на порносайтах.

      Як стверджує поліція, зловмисником виявився 53-річний колумбієць, який міг знімати відео на мобільний телефон, захований у рюкзаку, повідомили у "ББС Україна". 

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      Ба більше, багато з його жертв були неповнолітніми. Відео з-під спідниць збоченець викладав на порносайтах, за що й отримував гроші. Загалом він завантажив щонайменше 283 відеозаписи на порносайти, які набрали мільйони переглядів. Свій "бізнес" колумбієць успішно вів цілий рік. 


      Камера зловмисника

      Однак поліція почала стежити за підозрюваним та заарештувала його під час апскьортингу жінки у метро. Національна поліція назвала підозрюваного "одним із найбільших хижаків, який порушував особистий простір жінок". Під час обшуку будинку затриманого поліція виявила ноутбук та жорсткі диски із сотнями відеозаписів. 

      Що таке апскьортинг? Це таємне фільмування геніталій або ж спідньої білизни під спідницею чи платтям у публічних місцях. В Іспанії апскьортинг вважається сексуальним насильством, і злочинців можуть відправити до тюрми. Раніше апскьортинг став кримінальним злочином в Англії та Уельсі після кампанії, яку проводила письменниця Джина Мартін.


      Апскьортинг

      blog_ava
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      Теги: Бізнес Арешт Поліція Порно
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