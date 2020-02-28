Понад 5 трильонів доларів збитків: світова економіка продовжує падати через коронавірус

Світова економіка продовжує падіння внаслідок спалаху коронавірусу у світі. Наразі вартість акцій компаній на фондових ринках впала на п'ять трильйонів доларів США.

Паніка щодо коронавірусу призвела до втрат на світових фондових ринках, повідомляє NBC News.

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Ситуація – найгірша з часу фінансової кризи 2008 року. Вартість акцій впала на п'ять трильйонів доларів США,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про падіння економіки

Рівень падіння на основних фондових ринках Європи – 2-3 відсотки.

Крім того, на понад 1% після відкриття бірж у Європі впав світовий індекс MSCI, який відстежує майже 50 країн. Рівень падіння за останній тиждень – 10%. Це також найгірший показник зі жовтня 2008 року.

Лише за 27 лютого акції компаній на Уолл-стріт впали на 4,4%. Це теж новий рекорд, починаючи зі серпня 2011 року.

Вже у березні Федеральна резервна система США знизить відсоткову ставку. Інші ключові центральні банки зроблять те ж саме, щоб "підлатати" світову економіку й уникнути глобальної кризи.

Останні новини про китайський коронавірус Covid-19

Станом на 28 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли майже 3 тисячі людей. Загальна кількість інфікованих – понад 83 тисячі людей по всьому світу. Водночас одужали понад 36 тисяч людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився. На круїзному лайнері Diamond Princess на коронавірус захворіли четверо українців. Громадян України евакуювали з закритого Уханя 20 лютого.

Від коронавірусу помирають в середньому 2% інфікованих. Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.



Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу