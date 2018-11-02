Понад 600 українців будуть підтримувати Усика на трибунах під час бою проти Белью

У суботу, 10 листопада, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик захищатиме свої чемпіонські пояси у бою проти британця Тоні Белью. Боксерський поєдинок відбудеться на Manchester Arena, а всі квитки на вечір боксу майже розкуплені.

Попри те, що бій відбудеться в Англії, Усик не залишиться без підтримки співвітчизників. Понад 600 українців вже придбали квитки на боксерський вечір і будуть в Manchester Arena підтримувати Олександра в традиційній формі – з українськими прапорами, багато – у вишиванках, повідомили у Klitchko brothers.

Читайте також: Ломаченко негативно висловився щодо переходу Усика в суперважку вагу

Основна частина наших фанів – представники української діаспори в Британії. Тільки з Лондона вранці 10 листопада виїжджають на автобусах, власних авто і поїздах близько 350 українців. Наша діаспора навіть організувала спеціальний виїзд за маршрутом Лондон – Манчестер – Лондон (після бою), забронювавши два автобуса.

Також в Манчестер приїдуть українці з Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії, Франції, Голландії, Німеччини, Чехії, Польщі та інших країн Європи. Понад 150 прихильників боксерського таланту абсолютного чемпіона світу у важкій вазі прилетять з України.

Варто зазначити, що на вечір боксу продано майже усі квитки. Manchester Arena вміщує майже 21 тисячу глядачів, і 20 тисячі квитків вже придбані. Найдешевші коштували від 40 фунтів, і купити тепер їх можна у перекупників втричі дорожче.



До слова, в андеркарті шоу Matchroom Boxing перед боєм Усик – Белью виступить ще один українець Дмитро Митрофанов.