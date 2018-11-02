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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Понад 600 українців будуть підтримувати Усика на трибунах під час бою проти Белью

      218 Читать новость на русском
      Вболівальники на трибунах під час боксу
      Вболівальники на трибунах під час боксу / Klitchko brothers

      У суботу, 10 листопада, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик захищатиме свої чемпіонські пояси у бою проти британця Тоні Белью. Боксерський поєдинок відбудеться на Manchester Arena, а всі квитки на вечір боксу майже розкуплені.

      Попри те, що бій відбудеться в Англії, Усик не залишиться без підтримки співвітчизників. Понад 600 українців вже придбали квитки на боксерський вечір і будуть в Manchester Arena підтримувати Олександра в традиційній формі – з українськими прапорами, багато – у вишиванках, повідомили у Klitchko brothers.

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      Основна частина наших фанів – представники української діаспори в Британії. Тільки з Лондона вранці 10 листопада виїжджають на автобусах, власних авто і поїздах близько 350 українців. Наша діаспора навіть організувала спеціальний виїзд за маршрутом Лондон – Манчестер – Лондон (після бою), забронювавши два автобуса.

      Також в Манчестер приїдуть українці з Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії, Франції, Голландії, Німеччини, Чехії, Польщі та інших країн Європи. Понад 150 прихильників боксерського таланту абсолютного чемпіона світу у важкій вазі прилетять з України.

      Варто зазначити, що на вечір боксу продано майже усі квитки. Manchester Arena вміщує майже 21 тисячу глядачів, і 20 тисячі квитків вже придбані. Найдешевші коштували від 40 фунтів, і купити тепер їх можна у перекупників втричі дорожче.

      До слова, в андеркарті шоу Matchroom Boxing перед боєм Усик – Белью виступить ще один українець Дмитро Митрофанов.

      Теги: Спорт Бокс Усик – Белью Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
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