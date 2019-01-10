12:30
10 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шокуючі секрети Путіна. День побєди весь рік
      Вєсті Кремля
      21:17, 9 січня
      Вєсті.UA: Заклики Зеленського. Переконання Авакова
      Вєсті.UA
      21:01, 9 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Лікування
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      Понад 60 людей померло від загального переохолодження, – МОЗ

      204 Читать новость на русском
      Понад 60 людей померло від загального переохолодження, – МОЗ
      Понад 60 людей померло від загального переохолодження, – МОЗ / edition.cnn.com

      Міністерство охорони здоров'я інформує, що у період з 12 грудня 2018 року по 8 січня 2019 внаслідок загального переохолодження (холодової травми) померло 64 людини.

      Про це пише Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф України, йдеться на сайті МОЗ.

      Читайте також: Понад дві тисячі людей захворіли на кір з початку року

      Впродовж цього періоду за допомогою до закладів охорони здоров’я звернулись 1037 людей, які постраждали через переохолодження та обмороження. МОЗ інформує, що 955 людей госпіталізували до лікарень.

      Найбільше за цей період від переохолодження та обморожень постраждали в Донецькій (135 людей), Харківській (121), Дніпропетровській (117), Київській (90) та Одеській (69) областях.

      У МОЗ додали, що судово-медична підтвердила смерть 64 людей.

      Як вберегтися від переохолодження

      • киньте курити;
      • частіше рухайте руками, пальцями ніг;
      • щопівгодини заходьте у тепле приміщення;
      • уникайте контакту з металом;
      • використовуйте водонепроникні рукавички, якщо працюєте з бензином при мінусовій температурі;
      • не носіть важке;
      • перед виходом з дому поїжте;
      • пильнуйте прогноз погоди;
      • захистіть відкриті ділянки шкіри від холоду.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      5 потужних природних антибіотиків
      4 жовтня 2016 , 10:58 12
      Перші тривожні ознаки діабету – це треба знати
       23 жовтня 2016 , 17:08
      6 неочевидних ознак підвищеного тиску
       1 серпня 2018 , 19:46
      Як вивести нікотин з організму: основні правила
       6 червня 2018 , 08:29
      Неочікувано: скорочення вживання алкоголю допоможе кинути курити
       2 січня , 19:36
      Вчені знайшли причину куріння та алкоголізму
       сьогодні , 15:29
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук