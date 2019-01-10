Понад 60 людей померло від загального переохолодження, – МОЗ

Міністерство охорони здоров'я інформує, що у період з 12 грудня 2018 року по 8 січня 2019 внаслідок загального переохолодження (холодової травми) померло 64 людини.

Про це пише Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф України, йдеться на сайті МОЗ.

Читайте також: Понад дві тисячі людей захворіли на кір з початку року

Впродовж цього періоду за допомогою до закладів охорони здоров’я звернулись 1037 людей, які постраждали через переохолодження та обмороження. МОЗ інформує, що 955 людей госпіталізували до лікарень.

Найбільше за цей період від переохолодження та обморожень постраждали в Донецькій (135 людей), Харківській (121), Дніпропетровській (117), Київській (90) та Одеській (69) областях.

У МОЗ додали, що судово-медична підтвердила смерть 64 людей.

Як вберегтися від переохолодження

• киньте курити;

• частіше рухайте руками, пальцями ніг;

• щопівгодини заходьте у тепле приміщення;

• уникайте контакту з металом;

• використовуйте водонепроникні рукавички, якщо працюєте з бензином при мінусовій температурі;

• не носіть важке;

• перед виходом з дому поїжте;

• пильнуйте прогноз погоди;

• захистіть відкриті ділянки шкіри від холоду.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.