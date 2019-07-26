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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

      Понад 90 тисяч виборців проголосували за клонів: як технологія вплинула на результати виборів

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      Як кандидати-клони впливали на результати виборів в округах
      Як кандидати-клони впливали на результати виборів в округах / politeka.net

      Під час парламентських виборів 2019 року загалом 90 тисяч 878 виборців проголосували за кандидатів-клонів, які мали однакові прізвища або були повними тезками більш відомих кандидатів. Через деяких двійників реальні кандидати програли вибори до Ради.

      У залежності від округу клони отримували 0,06% до 5% голосів, повідомляє Комітет виборців України.

      Цікаво: Кому клоновані кандидати допомогли потрапити до Верховної Ради: прізвища

      Округ: №70 на Закарпатті (центр у місті Сваляві);

      Реальний кандидат: Балога Іван Іванович (партія "Єдиний центр") – 14,71%;

      Двійник: Балога Іван Іванович (самовисування) – 2,88% (2 тисячі 880 голосів).

      Балога Іван, кандидати-двійники
      Реальний кандидат Іван Балога

      Округ: №78 у Запорізькій області (центр у місті Бердянську);

      Реальні кандидати: Пономарьов Олександр Сергійович (партія "Опозиційна платформа – За життя") – 36,84%; Боговін Віталій Вікторович (партія "Слуга народу") – 32,43%;

      Клони: Пономарьов Олександр Іванович (самовисування) – 4,79% (3 тисячі 580 голосів); Боговін Василь Іванович – 5,17% (3 тисячі 860 голосів).

      Олександр Пономарьов, Боговін Віталій
      Олександр Пономарьов (ліворуч) та Віталій Боговін (праворуч)

      Округ: №92 у Київській області (центр у місті Узині);

      Реальний кандидат: Гудзенко Віталій Іванович (самовисування) – 16,26%;

      Клон: Гудзенко Віктор Іванович (самовисування) – 3,43% (2 тисячі 598 голосів).

      Гудзенко Віталій Іванович, 92 округ
      Гудзенко Віталій Іванович

      Округ: №106 у Луганській області (центр у місті Сєвєродонецьку);

      Реальний кандидат: Фурман Юрій Анатолійович (самовисування) – 19,37%;

      Клон: Фурман Андрій Леонідович (самовисування) – 3,44% (1 тисяча 622 голоси).

      Важливо: Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України

      До слова, Юрій Фурман програв вибори у своєму округу лише на 2,12% голосів, що суттєво менше, ніж набрав його двійник. Відтак можна констатувати, що саме ця технологія і вплинула на результати виборів в окрузі.

      Фурман Юрій, округ 106, кандидати
      Реальний кандидат Юрій Фурман

      Округ: №197 у Черкаській області (центр у місті Каневі);

      Реальний кандидат: Голуб Владислав Володимирович (самовисування) – 17,59%;

      Клон: Голуб Владислав Миколайович (самовисування) – 1,17% (1 тисяча 763 голоси).

      Голуб Владислав, 197 округ, кандидати
      Голуб Владислав Володимирович

      Округ: №208 у Чернігівській області (центр у місті Бахмачі);

      До слова: Скільки місць у Раді отримають партії-переможці

      Реальний кандидат: Давиденко Валерій Миколайович (самовисування) – 17,59%;

      Клони: Давиденко Антон Миколайович (самовисування) – 2,02% (1 тисяча 406 голосів); Давиденко Артем Миколайович – 1,17% (815 голосів).

      Давиденко Валерій, 208 округ, кандидати
      Реальний кандидат Валерій Давиденко

      Результати виборів, підраховано 100% голосів
      ЦВК підрахувала 100% голосів: результати виборів / інфографіка 24 каналу

      Розподіл місць у Верховній Раді, результати виборів
      Як розподіляться місця у Верховній Раді 9 скликання / інфографіка 24 каналу
       

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      Теги: Мажоритарні вибори Новини політики Парламентські вибори 2019 Новини України Мажоритарники Слуга народу Опозиційна платформа – За життя Балога Іван Іванович
      Джерело: 24 канал
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