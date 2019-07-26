Понад 90 тисяч виборців проголосували за клонів: як технологія вплинула на результати виборів

Під час парламентських виборів 2019 року загалом 90 тисяч 878 виборців проголосували за кандидатів-клонів, які мали однакові прізвища або були повними тезками більш відомих кандидатів. Через деяких двійників реальні кандидати програли вибори до Ради.

У залежності від округу клони отримували 0,06% до 5% голосів, повідомляє Комітет виборців України. Цікаво: Кому клоновані кандидати допомогли потрапити до Верховної Ради: прізвища Округ: №70 на Закарпатті (центр у місті Сваляві); Реальний кандидат: Балога Іван Іванович (партія "Єдиний центр") – 14,71%; Двійник: Балога Іван Іванович (самовисування) – 2,88% (2 тисячі 880 голосів).

Реальний кандидат Іван Балога Округ: №78 у Запорізькій області (центр у місті Бердянську); Реальні кандидати: Пономарьов Олександр Сергійович (партія "Опозиційна платформа – За життя") – 36,84%; Боговін Віталій Вікторович (партія "Слуга народу") – 32,43%; Клони: Пономарьов Олександр Іванович (самовисування) – 4,79% (3 тисячі 580 голосів); Боговін Василь Іванович – 5,17% (3 тисячі 860 голосів).

Олександр Пономарьов (ліворуч) та Віталій Боговін (праворуч) Округ: №92 у Київській області (центр у місті Узині); Реальний кандидат: Гудзенко Віталій Іванович (самовисування) – 16,26%; Клон: Гудзенко Віктор Іванович (самовисування) – 3,43% (2 тисячі 598 голосів).

Гудзенко Віталій Іванович Округ: №106 у Луганській області (центр у місті Сєвєродонецьку); Реальний кандидат: Фурман Юрій Анатолійович (самовисування) – 19,37%; Клон: Фурман Андрій Леонідович (самовисування) – 3,44% (1 тисяча 622 голоси). Важливо: Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України До слова, Юрій Фурман програв вибори у своєму округу лише на 2,12% голосів, що суттєво менше, ніж набрав його двійник. Відтак можна констатувати, що саме ця технологія і вплинула на результати виборів в окрузі.

Реальний кандидат Юрій Фурман Округ: №197 у Черкаській області (центр у місті Каневі); Реальний кандидат: Голуб Владислав Володимирович (самовисування) – 17,59%; Клон: Голуб Владислав Миколайович (самовисування) – 1,17% (1 тисяча 763 голоси).

Голуб Владислав Володимирович Округ: №208 у Чернігівській області (центр у місті Бахмачі); До слова: Скільки місць у Раді отримають партії-переможці Реальний кандидат: Давиденко Валерій Миколайович (самовисування) – 17,59%; Клони: Давиденко Антон Миколайович (самовисування) – 2,02% (1 тисяча 406 голосів); Давиденко Артем Миколайович – 1,17% (815 голосів).

Реальний кандидат Валерій Давиденко

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