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      Понад дві тисячі людей захворіли на кір з початку року

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      З початку 2019 року на кір захворіли понад дві тисячі людей
      З початку 2019 року на кір захворіли понад дві тисячі людей / Фото з вільних джерел

      Центру громадського здоров’я МОЗ України інформує, що з 28 грудня 2018 по 3 січня 2019 на кір в Україні захворіли вже 2 305 людей.

      Про це йдеться на сайті відомства.

      Читайте також: Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика

      З понад двох тисяч людей – 966 дорослих та 1 339 дітей.

      З початку 2019 року від ускладнень кору померла одна дитина у Житомирі. Відомо, що їй зробили лише перше щеплення. Для того, щоб зупинити поширення кору, необхідно вакцинуватися.

       
      Кір – що це?

      Це надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

      Симптоми кору

      Симптоми кору

      Нагадаємо, що Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України опублікував дані, згідно з якими у 2018 році на кір захворіли 54 тисячі українців.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Кір Статистика
      Джерело: Здоров'я 24
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