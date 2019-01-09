Понад дві тисячі людей захворіли на кір з початку року

Центру громадського здоров’я МОЗ України інформує, що з 28 грудня 2018 по 3 січня 2019 на кір в Україні захворіли вже 2 305 людей.

Про це йдеться на сайті відомства.

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З понад двох тисяч людей – 966 дорослих та 1 339 дітей.

З початку 2019 року від ускладнень кору померла одна дитина у Житомирі. Відомо, що їй зробили лише перше щеплення. Для того, щоб зупинити поширення кору, необхідно вакцинуватися.

Кір – що це? Це надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Симптоми кору

Нагадаємо, що Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України опублікував дані, згідно з якими у 2018 році на кір захворіли 54 тисячі українців.

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