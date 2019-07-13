Понад півмільярда, і це ще не кінець: які партії витратили на кампанію найбільше грошей

Вже відомо, що політичні партії витратили на свої передвиборчі кампанії понад 500 мільйонів гривень, і це ще не опублікували кінцеві фінансові звіти (їх щонайпізніше повинні оприлюднити у понеділок, 15 липня). У лідерах за витратами – "Слуга народу" і "Радикальна партія Олега Ляшка".

Із вже оприлюднених ЦВК проміжних фінансових звітів партій станом на 10 липня можна зробити певні висновки, пише громадський рух "Чесно". Зокрема, такий – політичні партії зібрали на виборчу кампанію понад 568 мільйонів гривень і ця сума ще зросте.

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Які партії зібрали та витратили на передвиборчу кампанію найбільше грошей?

За надходженнями коштів на рахунки виборчих фондів лідирують:

"Радикальна партія Олега Ляшка" – 98 мільйонів 200 тисяч гривень. "Слуга народу» – 97 мільйонів 500 тисяч. "Голос" – 78 мільйонів. "Українська стратегія Гройсмана" – 72 мільйони 200 тисяч. "Опозиційний блок" – 69 мільйонів. "Європейська солідарність" – 47 мільйонів 300 тисяч. "ВО "Батьківщина" – 35 мільйонів 400 тисяч. "Громадянська позиція" – 21 мільйон. "Сила і честь" – 19 мільйонів. "Об'єднання "Самопоміч" – 15 мільйонів 500 тисяч.

Примітно, що здебільшого виборчі фонди наповнювалися грошима партії. Тобто, на рахунок виборчого фонду партії кошти надходили із поточного рахунку партії. І таких грошей – 96%.

У "Чесно" кажуть, що про справжнє походження грошей, витрачених на виборчу кампанію, українці дізнаються частково у серпні (партії подадуть до НАЗК звіти за другий квартал), а частково у листопаді 2019 (партії подадуть звіти за третій квартал, які включатимуть внески за липень). Коли, до слова, ця інформація буде вже не надто актуальною та цікавою для суспільства.

Рейтинг партій за витратами на кампанію – дещо інший:

"Слуга народу" – 96,9 мільйона гривень. "Радикальна партія Олега Ляшка" – 73 мільйони. "Голос" – 71,6. "Українська стратегія Гройсмана" – 61,2. "Опозиційний блок" – 55. "Європейська солідарність" – 47,2. "ВО "Батьківщина" – 35. "Громадянська позиція" – 21. "Сила і честь" – 18,4. "Об'єднання "Самопоміч" – 15,2 мільйона.

Сукупні витрати партій, згідно із проміжними фінансовими звітами – 506 мільйонів гривень. Найбільше витрачають на рекламу у ЗМІ, насамперед – телебачення: 411 мільйонів 500 тисяч гривень, що становить 81% від загальних витрат.



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24 канал застерігає: будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому сприймати цю інформацію варто критично.

Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.