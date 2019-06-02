Понад півтисячі дітей встановили рекорд у Харкові: захопливі фото, відео

У Харкові День захисту дітей відсвяткували національним досягненням – у шахи зіграли понад півтисячі українців.

За словами кореспондентки 24 каналу, рекорд встановили у Центральному парку культури і відпочинку імені Горького.

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У шахи зіграли 550 дітей. З відомими гросмейстерами позмагались юні профі та початківці. На одного дорослого суперника припало з десяток юних гравців. Що цікаво, найменшому – 4 роки.



550 дітей Харкова зіграли у шахи

Перші партії завершилися за сім хвилин від початку, а найдовші протистояння затягнулись на години.



У Харкові встановили рекорд



З відомими гросмейстерами позмагались початківці​

До слова, після харків'яни хочуть встановити ще один рекорд – містом пройде найбільша колона з ветеранами АТО та малечею. Організатори назвали це дійство "парадом миру".

Понад півтисячі дітей встановили рекорд у Харкові: відео