10:26
2 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як росіяни підкорюють космос. У РФ з'явиться новий президент
      Вєсті Кремля
      13:17, 1 червня
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський та Аваков жартують над Саакашвілі. Прощання Ляшка з Мосійчуком
      Вєсті.UA
      18:42, 1 червня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Понад півтисячі дітей встановили рекорд у Харкові: захопливі фото, відео

      227 Читать новость на русском

      У Харкові День захисту дітей відсвяткували національним досягненням – у шахи зіграли понад півтисячі українців.

      За словами кореспондентки 24 каналу, рекорд встановили у Центральному парку культури і відпочинку імені Горького.

      Читайте також: Українець, який затримав дихання на рекордну кількість хвилин: захопливі кадри

       

      У шахи зіграли 550 дітей. З відомими гросмейстерами позмагались юні профі та початківці. На одного дорослого суперника припало з десяток юних гравців. Що цікаво, найменшому – 4 роки.

      рекорд у харкові
      550 дітей Харкова зіграли у шахи

      Перші партії завершилися за сім хвилин від початку, а найдовші протистояння затягнулись на години.

      харків рекорд
      У Харкові встановили рекорд

      харків рекорд
      З відомими гросмейстерами позмагались початківці​

      До слова, після харків'яни хочуть встановити ще один рекорд – містом пройде найбільша колона з ветеранами АТО та малечею. Організатори назвали це дійство "парадом миру".

      Понад півтисячі дітей встановили рекорд у Харкові: відео

       

      blog_ava
      Прогноз погоди на 2 червня: в частині України буде сонячно, а в частині дощитиме
      сьогодні
      1669
      Теги: Новини Спорту Новини України Спорт Діти і неповнолітні Новини Харкова Рекорди
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      29 травня , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 731
      Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      28 травня , 20:03 Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      Інна Жолобович 3798
      Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      28 травня , 18:33 Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 1767
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 травня , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 735
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      28 травня , 17:53 Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      6154
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук