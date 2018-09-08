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Понад тисяча бойових прапорів замайоріли на Черкащині, аби вшанувати відважну волонтерку

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Понад тисяча бойових прапорів замайоріли на Черкащині
Понад тисяча бойових прапорів замайоріли на Черкащині / 24 канал

Більше тисячі бойових прапорів прикрасили меморіальний парк міста Золотоноша на Черкащині. Це майже півтора кілометра синьо-жовтих стягів із різних куточків України. Усі зібрала волонтерка Катерина Валевська, яка нещодавно померла від важкої недуги.

У 2014 році жінка започаткувала акцію "Велика українська хода", під час якої відвідала всі обласні центри та більшість невеличких міст України.

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Там проводила виставки та збирала прапори. Катерина пройшла Революцію Гідності та волонтером допомагала військовим на Сході України. Цьогоріч від важкої недуги жінка померла, а всі її прапори зібрали у Золотоноші, щоби вшанувати відважну жінку.

Прапори мають різне походження: одні передані цивільними, інші майоріли раніше на військових позиціях. Чимало підписані українськими патріотами з окупованих нині Криму, Луганська та Донецька.

Вона зигзагами їздила: в мирні області, потім на передову, є карта у неї... Етапом у 3,5 роки вона завершила всю Україну, залишився тільки Крим,
– розповів син Катерини Валевської Артем Мосякін.

Відео зі спогадами родичів та знайомих

"Це всі прапори з бойових позицій, підписані нашими побратимами з різних бойових сил, Національної гвардії, з різних батальйонів, "Айдар", "Азов", "Донбас", "Дніпро1", "Шахтарськ", тобто всі-всі хлопці-добровольці, хто першими кинулися боронити неньку-Україну в 2014 році", – зазначив помічник організаторів виставки.

Видовищне відео з бойовими прапорами

 

Теги: Новини України Новини Черкас Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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