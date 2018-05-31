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Понад тисяча осіб лише за тиждень: у МОЗ озвучили моторошну статистику хворих на кір

524 Читать новость на русском
Кір в Україні
Кір в Україні / hellobacsi.com

За тиждень на кір в Україні захворіли 1334 людини – 522 дорослих і 812 дітей. З початку 2018 року від хвороби померло дев'ятеро людей.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

"З початку року на кір в Україні захворіли 18 144 людей – 7 378 дорослих і 10 766 дітей. За цей час від ускладнень кору померло дев’ятеро людей: шестеро дітей і троє дорослих", – зазначили у МОЗ.

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Найбільше хворих на кір зафіксовано у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях – понад 2 тисячі людей. В Одеській області кількість хворих сягає майже двох тисяч осіб, у Києві – понад 1200 осіб та понад тисяча осіб у Чернівецькій області.

У МОЗ наголосили на необхідності проведення щеплення усім, хто не отримав вчасно дві дози вакцини КПК, та закликали органи місцевого самоврядування посилити заходи з вакцинації.

Зі слів медиків, зупинити епідемію кору в Україні можливо, якщо відбудеться посилена імунізація. Вакцина проти кору є у наявності в усіх регіонах.

Наразі в Україні 760 тисяч дітей, які вчасно не отримали першу або другу дозу КПК, і всі вони мають якнайшвидше надолужити пропущені щеплення,
– йдеться у звіті.

До слова, у "Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України" заявили, що наступний спалах кору варто очікувати до весни 2019 року.

Теги: Здоров'я Медицина статистика Кір епідемія Вакцина Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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