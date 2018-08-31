Понад тисячу фанатів не впустили на концерт Imagine Dragons через підроблені квитки: подробиці

Відома американська група Imagine Dragons сьогодні, 31 серпня, вперше виступає в столиці України. НСК "Олімпійський" забитий вщент шанувальниками, втім не всі фанати змогли потрапити на концерт знаменитого гурту.

Багатьом людям відмовили на вході. Причиною стали підроблені квитки, які шанувальники групи напередодні придбали на сайті E-ticket (e-ticket.in.ua).

Читайте також: Концерт Imagine Dragons в Києві: соліст гурту на сцені підняв прапор України

Киянка Тетяна Іванова розповіла у Facebook, як її дочка стала жертвою шахраїв.

"Кількість потерпілих понад 1500 осіб. Дочка пішла на концерт Imagine Dragons, її не впустили. Квитки підроблені. Вона мріяла і чекала майже півроку, це був подарунок на день народження. Попадалово на 6000 грн за два квитки. Таких як ми там багато"

Жінка зазначила, що квитки купували на E-ticket.

Втім представниця Imagine Dragons зауважила, що квитки справді підроблені, тому деякі шанувальники не зможуть потрапити на концерт.

"На Е-ticket ми квитки не продавали. Не існує такого офіційного квиткового оператора Е-ticket", – заявила представниця гурту.

Фанатів не впустили на концерт Imagine Dragons: дивіться відео

Зауважимо, що на вищезгаданому сайті справді опублікована реклама щодо продажу квитків на концерт Imagine Dragons.



e-ticket.in.ua / Скріншот

