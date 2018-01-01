Понад тисячу людей вийшли на смолоскипну ходу до дня народження Бандери: фото та відео

1 січня 2018 року виповнилося 109 років з дня народження політичного діяча, ідеолога українського націоналістичного руху та символа боротьби за незалежність своєї держави Степана Бандери. З нагоди цієї дати у Києві влаштували масову смолоскипну ходу.

Як повідомила кореспондент "24 Каналу" Анна Сердюк, на бульварі біля пам'ятника Шевченку у Києві активісти зібрались на щорічну ходу з нагоди дня народження Степана Бандери.

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Близько півтори-двох тисяч людей з прапорами, плакатами та барабанами пройдуть бульваром Шевченка через Хрещатик до Майдану Незалежності.

Смолоскипна хода у Києві на честь дня народження Степана Бандери

Організаторами акції є "Правий сектор", Нацкорпус та інші. Такі акції заплановані у ще 9 містах: Львові, Тернополі, Дніпрі, Рівному, Сумах, Харкові, Херсоні, Кривому Розі та Мелітополі.

Смолоскипна хода у Києві на честь дня народження Степана Бандери – відео

До слова, раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що оцінку історичної постаті Степана Бандери варто передати на розгляд українсько-польської комісії з вивчення історичних питань.