Проте цю інформацію спростували в поліції. Наразі вже триває розслідування інциденту.

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Звернулася по допомогу бабуся

До поліції приблизно о 10 вечора звернулася 60-річна матір жінки, яка нібито не випускала дитину на вулицю. Вона також зазначила, що її донька має психічні розлади й наразі перебуває на стадії загострення.

Туди одразу направили патрульних, співробітників ДСНС і бригаду медиків. 36-річна зловмисниця категорично відмовилася відчиняти двері. Тому в помешкання вирішили проникнути силою.

Який був стан школярки

10-річна дівчинка перебувала в стані психоемоційного напруження. При цьому тілесних ушкоджень або фізичного виснаження вона не мала.

Дитину передали під розписку 46-річному батькові. А вже 6 вересня дівчина пішла до школи. Її матір доставили до Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3. Який у діагноз у жінки – не розголошують.

Правоохоронці почали встановлювати деталі цієї події. Чи будуть відкривати кримінальне провадження – невідомо.

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