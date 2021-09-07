Проте цю інформацію спростували в поліції. Наразі вже триває розслідування інциденту.
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Звернулася по допомогу бабуся
До поліції приблизно о 10 вечора звернулася 60-річна матір жінки, яка нібито не випускала дитину на вулицю. Вона також зазначила, що її донька має психічні розлади й наразі перебуває на стадії загострення.
Туди одразу направили патрульних, співробітників ДСНС і бригаду медиків. 36-річна зловмисниця категорично відмовилася відчиняти двері. Тому в помешкання вирішили проникнути силою.
Який був стан школярки
10-річна дівчинка перебувала в стані психоемоційного напруження. При цьому тілесних ушкоджень або фізичного виснаження вона не мала.
Дитину передали під розписку 46-річному батькові. А вже 6 вересня дівчина пішла до школи. Її матір доставили до Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3. Який у діагноз у жінки – не розголошують.
Правоохоронці почали встановлювати деталі цієї події. Чи будуть відкривати кримінальне провадження – невідомо.
Що було відомо раніше
- Вчителі школи, де вчиться дівчинка, не могли зв'язатись ні з нею, ні з її мамою.
- Тому вони одразу почали бити на сполох.
- Сусіди дівчинки відмовилися розповідати, що відбувається.
- Родичі раніше зверталися в усі можливі інстанції.
- Також подали до суду, щоб змінити місце проживання дитини.
- Ця сім'я вже перебувала на обліку соціальних служб.