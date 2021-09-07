Поневолила доньку у квартирі: знущання з харківської школярки почали розслідувати

У Харкові 3 вересня поліції повідомили, що мешканка Московського району протягом 4 тижнів не випускала з квартири 10-річну доньку. Раніше в мережі повідомляли, що поневолення тривало 3 місяці.

Проте цю інформацію спростували в поліції. Наразі вже триває розслідування інциденту.

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Звернулася по допомогу бабуся

До поліції приблизно о 10 вечора звернулася 60-річна матір жінки, яка нібито не випускала дитину на вулицю. Вона також зазначила, що її донька має психічні розлади й наразі перебуває на стадії загострення.

Туди одразу направили патрульних, співробітників ДСНС і бригаду медиків. 36-річна зловмисниця категорично відмовилася відчиняти двері. Тому в помешкання вирішили проникнути силою.

Який був стан школярки

10-річна дівчинка перебувала в стані психоемоційного напруження. При цьому тілесних ушкоджень або фізичного виснаження вона не мала.

Дитину передали під розписку 46-річному батькові. А вже 6 вересня дівчина пішла до школи. Її матір доставили до Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3. Який у діагноз у жінки – не розголошують.

Правоохоронці почали встановлювати деталі цієї події. Чи будуть відкривати кримінальне провадження – невідомо.

Бабуся частково все заперечила

Newsroom пише, що також цю подію прокоментувала віцемер з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан. Вона розповіла, що інформація про цю дівчинку надійшла в соціальні служби 1 вересня. А 6 вересня в мерію вже звернулася бабуся школярки.

Вона написала в поясненні, що інформація про те, що тривалий час утримували внучку, не зовсім вірна. Вона ходила в школу весь 4 клас. Влітку дочка з внучкою раз в тиждень ходили за продуктами, де купували необхідні речі, засоби гігієни й канцелярське приладдя,

– розповіла Чиновниця.

Також вона додала, що дівчинка 6 вересня пішла до школи. Зараз вона тимчасово проживає з бабусею, проте може переїхати до батька. Він уже звернувся з відповідним клопотанням до суду.

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