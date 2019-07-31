Поні-втікача спіймали на вулиці в Києві: кумедне відео

Самотнього поні спіймали поліцейські у Голосіївському районі Києва. Тварина гуляла без нагляду вулицями столиці.

Поні доставили до місцевого райвідділку поліції "для встановлення особи", повідомляє Facebook-спільнота dtp.kiev.ua.

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У коментарях дехто припускає, що поні втік з вольєру Національного університету біоресурсів і природокористування України. Інші пишуть, що тварину нібито знайшли біля частини кінної поліції.