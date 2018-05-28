Понівечена камера фотографа NASA: що насправді з нею сталось

Після запуску ракети Falcon 9 компанії SpaceX в мережі з'явились фото понівеченої камери, яка знімала запуск.

У NASA пояснили, що насправді трапилось із камерою.

Як відомо, фотограф Білл Інгласс опублікував фото з камерою, якою він знімав на відстані запуск Falcon 9. На кадрах камера була сильно розплавлена. У мережі вирішили, що її понівечив вогонь від запуску ракети.

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У NASA розповіли, що фотограф Білл Інгаллс знімає для NASA протягом 30 років і його роботи вирізняються креативністю. Тож він добре знає, куди поставити камеру, щоб отримати найкращу картинку.

"У мене було шість віддалених камер, дві поза периметром безпеки стартового майданчика і чотири всередині нього. На жаль, старт підпалив траву у полі. Це полум'я і досягло однієї з камер за межами периметра", – пояснив Інгаллс.

Те, що біля камери була рослинність, можна побачити на фото. Тож камеру понівечив не жар із запуску ракети.

Камера стаяла серед рослинності

До речі, ті чотири камери, які фотограф встановив на периметрі, тобто значно ближче до місця запуску, залишились неушкодженими.

Цю камеру планують зробити експонатом у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні.

Камера зняла, як загорівся вогонь