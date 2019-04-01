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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Пообіцяли роботу над помилками: як у штабі Порошенка реагували на результати екзит-полів

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      Після оголошення результатів Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, а на дані екзит-полу відреагував спокійно, мовляв, навіть урок із цього взяв.

      Штаб Петра Порошенка розташований у Мистецькому арсеналі. Саме цей музейний комплекс полюбляє чинний президент.

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      Тут він проводив річні прес-конференції в статусі керівника країни. І саме на цій локації на минулих виборах також облаштував свій штаб. Хоча тоді, на відміну від цих президентських перегонів, результат був очевидним.

      При вході гостей зустрічала голлівудська червона доріжка завширшки в декілька десятків метрів. Хоча нею за весь вечір ніхто з важливих гостей так і не пройшов. 

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      Червона доріжка у штабі Петра Порошенка

      В Президентському меню були сендвічі з сиром і ковбасою, кіш з шпинатом, вітчиною, грибами. На десерт – шоколадні мафіни. В горнятках був чай, кава, сік. Алкоголь, який начебто присутній в інших штабах, не помітили.

      порошенко штаб вибори
      Меню у штабі Порошенка

      порошенко штвб вибори
      Меню у штабі Порошенка

      У штабі до оголошення результатів запевняли, що в перемозі не сумніваються, як і під час минулих президентських виборів.

      порошенко штаб вибори зеленський
      Гості та журналісти штабу Порошенка

      О восьмій вечора, коли на екрані з'явилися результати екзит-полів, згідно з якими, Порошенко опинився на другому місці із 18 %. У залі з'явилася напруга, яка зникла лише з появою Порошенка.

      порошенко вибори президенти
      Петро Порошенко пообіцяв роботу над помилками

      Не приховує радості і сам чинний президент, який наголосив, що ніколи перегони не були ще такими гострими. Також він намагався вкусити суперника, який випереджає майже в два рази.

      В Росії не буде Максим Галікін. Треба відсвяткувати перше квітня, посміятися та забути про жарти,
      – заявив Президент України.

      Порошенко пообіцяв виправитися, каже, розуміє сигнал від суспільства. Так втомилися від влади, що і шоумена готові всадити в президентське крісло.

      Це є суворий урок для мене і всієї команди. Це є серйозний привід для ретельної роботи над помилками, допущеними останніми роками,
      – додав чинний президент.

      Якщо ж шоумену не дістанеться його крісло на Банковій, то продовжить тримти курс на Захід. І до кінця наступного терміну підготує Україну до вступу в НАТО.

      вибори президент порошенко зеленський
      Головні дати виборів президента України

      Результати екзит-полу

      Зазначимо, відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – у нього 30,6% голосів українців. За ним слідує Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів.

      У топ-5 також увійшли Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).

      вибори президент
      Результати екзит-полів

      Дивіться відео, як пройшли президентські вибори 2019:

       

       

       

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: офіційні результати
      сьогодні
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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Петро Порошенко Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 ЦВК Результати виборів президента 2019
      Джерело: 24 канал
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