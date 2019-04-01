Пообіцяли роботу над помилками: як у штабі Порошенка реагували на результати екзит-полів

Після оголошення результатів Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати, а на дані екзит-полу відреагував спокійно, мовляв, навіть урок із цього взяв.

Штаб Петра Порошенка розташований у Мистецькому арсеналі. Саме цей музейний комплекс полюбляє чинний президент.

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Тут він проводив річні прес-конференції в статусі керівника країни. І саме на цій локації на минулих виборах також облаштував свій штаб. Хоча тоді, на відміну від цих президентських перегонів, результат був очевидним.

При вході гостей зустрічала голлівудська червона доріжка завширшки в декілька десятків метрів. Хоча нею за весь вечір ніхто з важливих гостей так і не пройшов.



Червона доріжка у штабі Петра Порошенка

В Президентському меню були сендвічі з сиром і ковбасою, кіш з шпинатом, вітчиною, грибами. На десерт – шоколадні мафіни. В горнятках був чай, кава, сік. Алкоголь, який начебто присутній в інших штабах, не помітили.



Меню у штабі Порошенка



Меню у штабі Порошенка

У штабі до оголошення результатів запевняли, що в перемозі не сумніваються, як і під час минулих президентських виборів.



Гості та журналісти штабу Порошенка

О восьмій вечора, коли на екрані з'явилися результати екзит-полів, згідно з якими, Порошенко опинився на другому місці із 18 %. У залі з'явилася напруга, яка зникла лише з появою Порошенка.



Петро Порошенко пообіцяв роботу над помилками

Не приховує радості і сам чинний президент, який наголосив, що ніколи перегони не були ще такими гострими. Також він намагався вкусити суперника, який випереджає майже в два рази.

В Росії не буде Максим Галікін. Треба відсвяткувати перше квітня, посміятися та забути про жарти,

– заявив Президент України.

Порошенко пообіцяв виправитися, каже, розуміє сигнал від суспільства. Так втомилися від влади, що і шоумена готові всадити в президентське крісло.

Це є суворий урок для мене і всієї команди. Це є серйозний привід для ретельної роботи над помилками, допущеними останніми роками,

– додав чинний президент.

Якщо ж шоумену не дістанеться його крісло на Банковій, то продовжить тримти курс на Захід. І до кінця наступного терміну підготує Україну до вступу в НАТО.



Головні дати виборів президента України

Результати екзит-полу

Зазначимо, відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – у нього 30,6% голосів українців. За ним слідує Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів.

У топ-5 також увійшли Юрій Бойко (9,7%) та Анатолій Гриценко (7,1%).



Результати екзит-полів

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