Попит на українські продукти зростає: куди Україна експортує яйця

Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Ірак, країни Європи – це далеко не повний перелік, куди Україна експортує яйця. Попит є, і підприємці сподіваються, що продажі будуть ще вищими.

30 % від загальної кількості яєць підприємство відправляє на експорт, майже в усі куточки світу.

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Цього року продажі рекордні, каже генеральний директор асоціації Союзу птахівників України Сергій Карпенко.

За 9 місяців поточного року було експортовано 1 мільярд 250 мільйонів штук яєць – це на 18% більше ніж в минулому році. В цьому році очікуємо новий рекорд біля 2 мільярдів штук,

– розповів генеральний директор асоціації Союзу птахівників України Сергій Карпенко.

А от у Європу яєць експортують порівняно небагато. За 9 місяців цього року продали лише 38 мільйонів штук. Навіть не використали всі квоти, які пропонують за угодою про асоціацію. Українські підприємства могли б без мита продавати в Європу 50 мільйонів штук яєць. Але за стандартами Євросоюзу обладнані лише 5% підприємств, а грошей на зміну обладнання не мають.



Експорт яєць

"Якщо ми ставимо таке обладнання, то ми повинні розуміти, що зразу ріст собівартості продукції, за європейськими даними, на 20% вартість збільшується. В умовах, коли в Україні купівельна спроможність низька, внутрішній попит теж постійно падає. Якщо там відпускна ціна зараз в межах 20 гривень, то звичайно, що вона там буде в межах 24-25 гривень. Для кінцевого споживача вона взагалі там буде більше 30 гривень", – наголосив генеральний директор асоціації Союзу птахівників України Сергій Карпенко.

Підприємці кажуть, що могли б експортувати більше, навіть не враховуючи Європейські країни, якби держава допомагла.

З одного боку, ми дуже вдячні за розвиток бренду Україна за кордоном, зокрема експортно. Але більше б хотіли, аби держава допомагала в узгодженні документів між країнами, які готові з нами торгувати. Проте вони не можуть цього робити, адже на рівні держави немає узгодженості у видачі сертифікатів і ліцензій між країнами,

– зазначила заступник гендиректора з питань зовнішньої комунікації компанії UkrlandFarming Маріанна Коніна.

Та й державними програмами підтримки теж поки не надто активно користуються, адже відсоткові ставки, до прикладу, на теж обладнання високі, до 30 відсотків річних.