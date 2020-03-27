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      Попит на валюту знизився утричі: долар може і не переступити межі у 30 гривень

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      В Україні стали менше купувати валюту / Фото 24 каналу

      Українська валюта останніми днями почала різко падати: пов'язано це, само собою зрозуміло, із карантином і всесвітньою пандемією коронавірусу. Однак, банкіри кажуть, що рекордної позначки у понад 30 гривень за один долар цьогоріч не буде.

      Гривня зможе протриматися і не впаде нижче за 30 гривень. Таку думку висловив бізнесмен, співзасновник банку Monobank Олег Гороховський в ефірі програми "Право на владу".

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      Окрім того, Гороховський зазначив, що зміцненню гривні сприятиме менший попит на валюту. А якраз це наразі спостерігають банкіри в Україні. Так, за його словами, попит на долари і євро за тиждень впали у три рази.

      За нашою статистикою, він впав утричі. Українці розуміють, що немає сенсу з одного боку купувати валюту, а з іншого – не особливо є за що її купувати,
      – зазначив Гороховський.

      Що відомо про дефіцит готівкової валюти

      • Сплеск попиту на готівкову валюту був зафіксований 10 – 17 березня. Це спричиняло стрімке зниження обмінного курсу гривні. Пік купівель припав на 10, 11 та 16 березня.
      • Дефіцит валютної готівки виник через те, що зазвичай її завозять в Україну літаками, які здійснюють міжнародні авіарейси. Однак після заборони міжнародного авіасполучення у банківських установ зникла можливість поповнювати запаси готівкової валюти.
      • Зокрема через це два системних банки – "Альфа-банк" та "Приватбанк" – повідомили, що перестануть видавати готівкову валюту в обмінниках. Обмін валюти онлайн працюватиме без перешкод і надалі.

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      26 березня
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Гроші Долар-Гривня Долар Курси валют
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