Попит та інвестиції: експерт пояснила, як воєнний стан вплине на ринок нерухомості

З 28 листопада 2018 року в Україні почав діяти воєнний стан. Керівництво держави запевнило, що його запровадження жодним чином не вплине на права та свободи звичайних українців.

У Міноборони та Генштабі наголосили, що запровадження воєнного стану не передбачає жодної конфіскації майна, зокрема, нерухомого.

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Тим часом експерти роблять прогнози, як введення воєнного стану вплине на ринок нерухомості в Україні.

Як вважає керівник практики нерухомості і будівництва DLA Piper Ukraine Наталія Кочергіна, запровадження воєнного стану в Україні не впливає на регулювання нерухомості та землі, проте може відобразитись в обмеженні попиту та інвестицій.

З юридичного погляду введення воєнного стану поки не впливає на ринок. Однак сам факт його введення з психологічної точки зору впливає на очікування і настрої споживачів та інвесторів, що може привести до обмеження споживчого попиту та інвестицій,

– цитує експерта "Інтерфакс-Україна".

Аналітик пояснила, що у разі створення військових адміністрацій, вони отримують повноваження щодо вирішення земельних питань та видачі містобудівних умов і обмежень. Проте військові адміністрації не можуть передавати землі в оренду на термін понад рік і вилучати землі з комунальної власності.

Чому в Україні запровадили воєнний стан?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовсько-Керченському регіоні – прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. У Федеральній службі безпеки РФ, зі свого боку, заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки. Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.



У зв'язку з цим уночі проти 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні. Згодом президент України Петро Порошенко підтримав відповідну пропозицію воєнного комітету при РНБО та виніс це питання на розгляд парламенту. Увечері 26 листопада Верховна Рада на екстренному засіданні ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану: відповідне рішення підтримали 276 депутатів. 28 листопада воєний стан в Україні почав діяти офіційно, хоча де-факто він розпочався ще 26 листопада о 14:00. Триватиме цей режим 30 днів – до 14:00 26 грудня 2018 року та стосуватиметься лише 10 областей України.

В якийх областях України запроваджено воєнний стан: дивіться карту