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      Поплескав по плечу прикордонника і сів у в'язницю: у Єгипті британця звинуватили у домаганні

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      Тоні Камоччіо / facebook.com/helpfreetonycamoccio

      В аеропорту єгипетського міста Хургада затримали британського туриста Тоні Камоччіо через звинувачення у сексуальному домаганні до співробітника аеропорту. Родина чоловіка стверджує, що Тоні лише поплескав прикордонника по плечу.

      Про це повідомляє британське видання The Guardian. Чоловіка затримали у січні 2020 року, коли він проходив прикордонний контроль в аеропорту. Співробітник служби безпеки обшукав Тоні, як і інших туристів, після чого британець поплескав його по плечу.

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      Що відомо про скандал із затриманням Тоні Камоччіо

      Тоні Камоччіо звинуватили у сексуальних жестах до співробітника служби безпеки. В аеропорту заявили, що це підтверджують записи з камер відеоспостереження.

      В аеропорту відхилили запит на перегляд відео з камер через те, що "інформація засекречена". Відео не дозволили переглянути й родині Камоччіо.

      Спочатку єгипетські прокурори затримали британця на 4 дні, але потім продовжили перебування під вартою на 15 днів. Його сім'я заявила, що правоохоронці офіційно не висунули підозру. Також у родині додали, що у поліції не шукають доказів для очищення імені Тоні.

      У МЗС Британії заявили, що контактують із затриманим чоловіком, його родиною та єгипетською владою.

      До слова: Солдат відмовився потиснути жінці руку і його звільнили

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Курйозні новини Велика Британія Єгипет Секс-скандал Туристичний бізнес
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