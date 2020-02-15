Поплескав по плечу прикордонника і сів у в'язницю: у Єгипті британця звинуватили у домаганні
В аеропорту єгипетського міста Хургада затримали британського туриста Тоні Камоччіо через звинувачення у сексуальному домаганні до співробітника аеропорту. Родина чоловіка стверджує, що Тоні лише поплескав прикордонника по плечу.
Про це повідомляє британське видання The Guardian. Чоловіка затримали у січні 2020 року, коли він проходив прикордонний контроль в аеропорту. Співробітник служби безпеки обшукав Тоні, як і інших туристів, після чого британець поплескав його по плечу.
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Що відомо про скандал із затриманням Тоні Камоччіо
Тоні Камоччіо звинуватили у сексуальних жестах до співробітника служби безпеки. В аеропорту заявили, що це підтверджують записи з камер відеоспостереження.
В аеропорту відхилили запит на перегляд відео з камер через те, що "інформація засекречена". Відео не дозволили переглянути й родині Камоччіо.
Спочатку єгипетські прокурори затримали британця на 4 дні, але потім продовжили перебування під вартою на 15 днів. Його сім'я заявила, що правоохоронці офіційно не висунули підозру. Також у родині додали, що у поліції не шукають доказів для очищення імені Тоні.
У МЗС Британії заявили, що контактують із затриманим чоловіком, його родиною та єгипетською владою.
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