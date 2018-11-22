Поплічник Путіна звинуватив команду Формули-1 у поганих результатах росіянина у перегонах

Наступного сезону місце російського пілота команди Williams Сергія Сіроткіна займе поляк Роберт Кубіца. Ще одним пілотом конюшні буде британець Джордж Рассел. Відтак Сергій Сіроткін наступного сезону не виступатиме у Формулі-1.

Варто зазначити, що у цьому сезоні Сіроткін за 20 гонок набрав лише одне очко, яке здобув за 10 місце на гран-прі Італії. Для прикладу, його партнер Ленс Стролл набрав 6 очок (у переможця Льюїса Хемілтона з Mercedes 383 очки).

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Однак у Росії у невдачах Сіроткіна вирішили звинуватити саме Williams. Про це йдеться у заяві засновника та керівника програми SMP Racing Бориса Ротенберга, яка є спонсором Сіроткіна. За його словами, це не Williams вирішила з росіянином не продовжувати угоду, а саме вони прийняли рішення піти від них.

"Ми прийняли рішення не брати участь в чемпіонаті світу Формула-1 в рамках спільного проекту з командою Williams Martini Racing. Ми були неприємно здивовані тим рівнем, на якому опинилася команда на початку сезону. Прогрес машини також виявився недостатньо високим. Незважаючи на це, Сергій провів хороший сезон в тих умовах, в яких опинився, виклався на 100% і повністю виконав поставлені перед ним завдання. Ми задоволені його роботою і в даний час розглядаємо різні варіанти продовження кар'єри Сергія", – заявив Борис Ротенберг.

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Варто зазначити, що Борис – рідний брат опального російського олігарха Аркадія Ротенберга. Обидва брати є бізнес-партнерами, які наближені до президента Росії Володимира Путіна. Саме компанія Аркадія Ротенберга будувала міст з Росії в анексований Крим. Однак Борис Ротенберг має громадянство Фінляндії, тому не потрапив під санкції ЄС, на відміну від свого брата Аркадія.