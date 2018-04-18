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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Поплічники окупантів у Криму "віддали" частину української Тузли Росії

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Острів Тузла
Острів Тузла

Проросійська влада окупованого Криму передала у власність Росії земельну ділянку площею понад 6,5 тисяч квадратних метрів на острові Тузла.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Передачу здійснили через потреби для будівництва Кримського мосту. Ділянку Росії віддали безкоштовно.

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"Власником ділянки після завершення процедури передачі стане Російська Федерація. Оформлення передачі земельних ділянок за проектом перебуває на завершальній стадії", – уточнив співрозмовник агентства.

Тузла – піщаний острів площею 3,5 квадратних кілометри, довжиною від 5 до 6,5 км і шириною близько пів кілометра в Керченській протоці. Він розташований між Керченським півостровом Криму на заході і Таманським півостровом Краснодарського краю на сході.

Теги: Новини України Новини Росії Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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