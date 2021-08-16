З Одеси понесло в море людей на SUP-бордах: поплили й не змогли повернутись

Під Одесою в морі загубилися відпочивальники, які поплили зустрічати схід сонця на SUP-бордах. Рятувальники вчасно вирушили на пошуки, тому їх змогли врятувати.

У море віднесло іноземця, жінку та їх інструктора. Відпочивальників знайшли за 5 кілометрів від берега.

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Пощастило, що знайшли швидко

Потерпілих почало відносити в море вітром. Тому вони звернулися по допомогу до муніципальних рятувальників Одеси.

Ті одразу сіли на свій катер і попрямували на пошуки. Вони тривали не довго, тому людей віднесло не настільки далеко, як могло б.



Люди, яких віднесло в море з Одеси / Фото Департаменту муніципальної безпеки

Чому таке трапляється

У Департаменті муніципальної безпеки зазначили, що для деяких підприємців пріоритетом є максимальний заробіток. Вже після цього, можливо, зважають на безпеку та життя тих, хто скористався їх послугами.

Тому нерідко в оренду надають неякісне екіпірування та навіть плавзасоби. При цьому, це роблять навіть у видах послуг, які досить небезпечні.

Схожа подія нещодавно

На Одещині 12 серпня звернулися до рятувальників кілька людей, які не могли повернутися на сушу. Вони це пояснили тим, що плавали на катамарані та він зламався. Відпочивальників понесло в море приблизно на 1,5 кілометра, тому їх звідти забирав катер рятувальників ДСНС.