Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"

30 сентября в порт Одессы прибыл океанский спасательный буксир "Александр Охрименко", переданный в состав Военно-морских сил Украины.

В Одессу, на базу ВМС Украины в Практической гавани прибыл океанский спасательный буксир "Александр Охрименко", переданный в состав военного флота из собственности Администрации морских портов Украины. Ранее судно стояло в акватории порта "Пивденный", Военно-морской флаг на нем поднимут позднее, во время официальной церемонии.

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Буксир "Александр Охрименко" построен в 1987 году в Сингапуре под названием "Светломор-4" – в серии из четырех океанских спасательных буксиров для советского коммерческого флота. С 1992 года судно перевели в состав экспедиционного отряда аварийно-спасательных и подводно-технических работ Черноморского морского пароходства. Несмотря на банкротство "ЧМП" и потерю почти всего его флота, данный буксир удалось сохранить под флагом Украины, и с 2012 года он под новым названием "Александр Охрименко" был передан Морской аварийно-спасательной службе. Затем судно передали в собственность Администрации морских портов Украины. Под управлением АМПУ судно отремонтировали в 2016 году, однако при этом выявилась растрата бюджетных средств, и "Александр Охрименко" несколько лет стоял под арестом. В 2018 году было принято решение о его передаче в состав ВМС Украины.

В составе военного флота "Александр Охрименко" будет выполнять функции плавбазы водолазов. Также он может выполнять спасательные операции и буксировку любого уровня сложности, перевозить крупногабаритные грузы на кормовой палубе, проводить дозаправку и снабжение малых боевых кораблей.

Водоизмещение "Александра Охрименко" 2260 тонн, длина – 61 м, ширина – 14 м, осадка – около 4 метров. Силовая установка – два дизеля по 1300 кВт. Экипаж – 26 человек, автономность – 30 суток при дальности хода 5800 морских миль. Имеет емкости для питьевой воды и топлива, которые можно передавать другим судам.

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