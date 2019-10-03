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      Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"

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      Буксир "Александр Охрименко"
      Буксир "Александр Охрименко" / Фото из открытых источников

      30 сентября в порт Одессы прибыл океанский спасательный буксир "Александр Охрименко", переданный в состав Военно-морских сил Украины.

      В Одессу, на базу ВМС Украины в Практической гавани прибыл океанский спасательный буксир "Александр Охрименко", переданный в состав военного флота из собственности Администрации морских портов Украины. Ранее судно стояло в акватории порта "Пивденный", Военно-морской флаг на нем поднимут позднее, во время официальной церемонии.

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      Буксир "Александр Охрименко" построен в 1987 году в Сингапуре под названием "Светломор-4" в серии из четырех океанских спасательных буксиров для советского коммерческого флота. С 1992 года судно перевели в состав экспедиционного отряда аварийно-спасательных и подводно-технических работ Черноморского морского пароходства. Несмотря на банкротство "ЧМП" и потерю почти всего его флота, данный буксир удалось сохранить под флагом Украины, и с 2012 года он под новым названием "Александр Охрименко" был передан Морской аварийно-спасательной службе. Затем судно передали в собственность Администрации морских портов Украины. Под управлением АМПУ судно отремонтировали в 2016 году, однако при этом выявилась растрата бюджетных средств, и "Александр Охрименко" несколько лет стоял под арестом. В 2018 году было принято решение о его передаче в состав ВМС Украины.

      В составе военного флота "Александр Охрименко" будет выполнять функции плавбазы водолазов. Также он может выполнять спасательные операции и буксировку любого уровня сложности, перевозить крупногабаритные грузы на кормовой палубе, проводить дозаправку и снабжение малых боевых кораблей.

      Водоизмещение "Александра Охрименко" 2260 тонн, длина 61 м, ширина 14 м, осадка около 4 метров. Силовая установка два дизеля по 1300 кВт. Экипаж – 26 человек, автономность 30 суток при дальности хода 5800 морских миль. Имеет емкости для питьевой воды и топлива, которые можно передавать другим судам.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Новини Одеси
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