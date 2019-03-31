Поповнення у лавах ЗСУ – пес Спартанець готовий

Ще місяць від народження не минув, але він вже боєць. Поповнення у числі українських бійців.

Знайомтеся, це – Спартанець. Він народився всього два тижні тому на одній з передових позицій на Донеччині. Його мама – лайка Гільза – померла, тож, цуценя взялися виходжувати військовослужбовці одного з підрозділів.



Спартанець відпочиває перед службою / Фото Наталя Борисовська

Нова "мама"– Наталя Борисовська – дбає про малого та вигодовує з піпетки з перших днів його життя. А ще за ним приглядає кіт, який також живе з бійцями.

Спартанець ще навіть не розплющив оченята, але вже має власну м'якеньку камуфляжну форму – все за статутом.



Військовий пес Спартанець примірє форму – все за статутом / Фото "Повернись живим"

Такі вони, українські бійці, – добрі до беззахисних та безжальні до ворога. Допомогти їм перемогти окупанта може кожен із нас тут.

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