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      Поповнення у лавах ЗСУ – пес Спартанець готовий

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      Спартанець приміряє форму
      Спартанець приміряє форму

      Ще місяць від народження не минув, але він вже боєць. Поповнення у числі українських бійців.

      Знайомтеся, це – Спартанець. Він народився всього два тижні тому на одній з передових позицій на Донеччині. Його мама – лайка Гільза – померла, тож, цуценя взялися виходжувати військовослужбовці одного з підрозділів.

      Спартанець
      Спартанець відпочиває перед службою / Фото Наталя Борисовська

      Нова "мама"– Наталя Борисовська – дбає про малого та вигодовує з піпетки з перших днів його життя. А ще за ним приглядає кіт, який також живе з бійцями.

      Спартанець ще навіть не розплющив оченята, але вже має власну м'якеньку камуфляжну форму – все за статутом.

      Спартанець - військовий пес
      Військовий пес Спартанець примірє форму – все за статутом / Фото "Повернись живим"

      Такі вони, українські бійці, – добрі до беззахисних та безжальні до ворога. Допомогти їм перемогти окупанта може кожен із нас тут.

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Публікації Війна
      Джерело: Facebook
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